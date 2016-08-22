CHP'li Berberoğlu 'FETÖ'ye yardım' ve 'casusluk' suçlamalarıyla yargılanacak

CHP İstanbul Milletvekili ve Hürriyet gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu hakkında, MİT TIR'ları görüntülerini Can Dündar'a verdiği gerekçesiyle "FETÖ/PDY örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek" ve "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından iddianame hazırlandı.

Habertürk’ten Veli Sarıboğa’nın haberine göre, Berberoğu hakkında, 8 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

MİT TIR'larının durdurulması görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin açılan davada Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile birlikte yargılanan Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, cezaevinden tahliye edilmesinin ardından "Tutuklandık" isimli bir kitap yazdı. Can Dündar kitabında, MİT TIR'larına ait görüntüleri kendisine 'solcu bir vekilin 27 Mayıs'ta getirdiğini' yazdı

Başsavcılık tespit etti

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dündar'ın HTS (Telefon) kayıtlarını incelemeye aldı. Aynı gün Dündar ile telefon görüşmesi yapan ve buluşan kişinin CHP'li Enis Berberoğlu olduğu tespit edildi. Başsavcılık, milletvekili olduğu için Berberoğlu hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olmadan yardım etmek" ve "siyasal veya askeri casusluk" suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlayarak Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasından sonra Berberoğlu hakkındaki soruşturma dosyası iddianame düzenlenmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosu'na gönderildi. Özel suçlar soruşturma bürosu Cumhuriyet Savcılığı'nca, Enis Berberoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, Berbeoğlu hakkında "FETÖ/PDY örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek" ve "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından 8 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istendi.

HTS’den anlaşıldı

İddianamede, Can Dündar'ın 'Tutuklandık' isimli kitabında görüntüleri 27 Mayıs 2015'te solcu bir vekilden aldığını yazdığı, bunun üzerine yapılan HTS incelemesinde Dündar ile aynı gün görüşen kişinin Enis Berberoğlu olduğu, ikilinin 14.32'de 21 saniyelik telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği kaydedildi. İddianamede görüşmenin gerçekleştiği anlarda Berberoğlu'nun Cumhuriyet Gazetesi'ne yakın bir noktada bulunduğunun belirlendiği, ikilinin buluştukları ve flaş bellekte görüntülerin teslim edildiği kaydedildi.

Ağır cezada yargılanacak

İddianamede, "Suriye Türkmenlerine yardım götüren TIR'ların durdurularak arama yapılması ve bunların görüntülerinin çekilerek ifşa edilmesi olayının Milli İstihbarat Teşkilatı'nın devlet sırrı niteliğindeki hadisenin, 27 Mayıs 2015 günü Milletvekili Enis Berberoğlu'nun henüz nereden ve kimden temin ettiği bilinmemekle birlikte, flash disk halinde yargılanan Can Dündar'a teslim edildiği, 29 Mayıs 2015 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlandığı anlaşılmıştır" denildi. Enis Berberoğlu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.