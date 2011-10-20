-CHP'li belediyelere performans denetimi TBMM (A.A) - 20.10.2011 - CHP'li belediyelere performans denetimi geliyor. CHP'li 534 belediyenin çalışmaları, anketlerle vatandaşa sorulacak, belediyeler 6 ayda bir performans denetimine tabi tutulacak. Alınan bilgiye göre, 4 büyükşehir, 11 il, 176 ilçe, 343 belde olmak üzere toplam 534 CHP'li belediye, gelecek yılın başından itibaren performans denetiminden geçecek. Bilimsel ölçütlere göre çalışan firmalarla görüşmeleri son aşamaya getiren CHP, bu ölçütler çerçevesinde belediyeleri 6 ayda bir performans denetimine tabi tutacak. Vatandaşların, belediyenin hizmetlerine ilişkin görüşlerini öğrenmek için her 6 ayda bir anket yapılacak. CHP'nin kazanma ihtimali yüksek olan belediyeler de mercek altına alınacak. Nasıl bir aday gösterileceği anketlerle değerlendirilecek, başarılı olmak için gerekli proje çalışmaları yapılacak. CHP, Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın başkanlığında, ''Yerel Yönetimler Üst Komisyonu'' oluşturdu. 21 kişilik komisyonda Murat Karayalçın, Ercan Karakaş, daha önce yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı yapan İzmir Milletvekili Oğuz Oyan, İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel, Trabzon Milletvekili Volkan Canalioğlu, eski valiler Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner, Gaziantep milletvekili Ali Serindağ, eski belediye başkanları Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya ve Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş gibi isimler yer alıyor. Komisyonda ayrıca, CHP'li ve diğer belediyeler üzerinde yapılan veya yapılacak soruşturmalar üzerinde çalışma yürütmek ise hukukçu İstanbul Milletvekili Ercan Cengiz ile Muğla Milletvekili Suha Aldan görevlendirildi. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Günaydın, komisyon aracılığıyla yerel yönetimlerle ilgili etkili çalışma yürüteceklerini, AK Parti'nin yürüttüğü yerel yönetim reformu çalışmalarını izleyeceklerini söyledi.