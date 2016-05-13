CHP'li belediyeden Gençliğe Hitabe afişi: Şerait yerine şeriat!

İzmir'de CHP'li Karşıyaka Belediyesi, 19 Mayıs için hazırladığı afişlerde Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nden alıntıladığı kısımda yazım yanlışı yapması dikkat çekti. Hitabede geçen “Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!” cümlesindeki ‘koşul’ anlamına gelen ‘şerait’ yerine İslam hukuku anlamına gelen ‘şeriat’ kelimesi yazması dikkat çekti. Yine aynı metinde geçen ‘doğru yoldan ayrılma’ anlamına gelen ‘dalalet’ kelimesi yerine ‘işaret’ anlamına gelen ‘delalet’ kelimesinin yazılması da dikkat çekti.

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi şöyle:

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!