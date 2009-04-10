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Politika

CHP'li belediye başkanları toplanıyor

CHP'li il, belde, ilçe, il ve anakent belediye başkanları, seçimleri değerlendirmek için 18 Nisan Cumartesi Ankara’da toplanacak

10 Nisan 2009 03:00

CHP'li il başkanlarıyla, belde, ilçe, il ve anakent belediye başkanları, yerel seçim çalışmalarını değerlendirmek ve bir sonraki seçime hazırlanmak için 18 Nisan Cumartesi günü Ankara’da toplanacak.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın başkanlığında bir araya gelecek il başkanlarıyla, belde, ilçe, il ve anakent belediye başkanları toplantısına CHP MYK, PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleriyle CHP Milletvekilleri de katılacak.

CHP Genel Sekreteri Önder Sav CHP il ve belediye başkanlarına bir genelge göndererek, önümüzdeki seçimlere şimdiden hazırlanmak için 18 Nisan günü saat 11.00’de CHP Genel Merkezi’nde toplanarak yerel seçim çalışmalarının değerlendirileceğini bildirdi.

CHP Genel Sekreteri Önder Sav’ın İl ve Belediye Başkanlıklarına gönderdiği genelge şöyle:
“29 Mart günü yapılmış olan yerel seçimlerde örgütümüz ve belediye başkan adaylarımız, bin bir güçlükle karşılaşarak Partimizin başarı sonuçlar elde etmesi için büyük uğraş verdiler.

Bir dönemi geride bıraktık, yeni bir süreç işlemeye başladı, geride kalan dönemdeki çalışmalardan, sıkıntılardan ders alarak önümüzdeki bu süreci değerlendirmemiz gerekmektedir.

CHP’nin başlattığı ve gerçekleştirdiği sosyal demokrat belediyeciliğin başarı örneklerinden yola çıkarak önümüzdeki beş yılın çalışmalarına şimdiden başlamamız gerekmektedir.

Aranızda bir veya birkaç dönemdir görev başında olan, büyük güçlük ve zorluklarla mücadele eden ve tekrar göreve seçilen belediye başkanlarımız vardır; onlarında deneyimlerinden, görüşlerinden yararlanıp yeni seçilen arkadaşlarımızın gelecekteki çalışmalarına ışık tutma olanağı vardır.”

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