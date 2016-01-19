CHP'li belediye başkanının önünde nöbet tuttuğu külliyenin kapısı açıldı

Eskişehir'de Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün kapısına zincirli kilit vurarak kapattığı ve Odunpazarı Belediyesi'nin nikah salonu ve kültür merkezi olarak kullandığı tarihi Kurşunlu Külliyesi'nin kapısı, CHP'li Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve beraberindekilerin sabaha kadar kapının önünde beklemesi üzerine Vali Güngör Azim Tuna'nın talimatıyla açıldı. Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt, dışarıda kıyacağı bir çiftin nikahını kapının açılmasının ardından içeride kıydı.

Dün (18 Ocak 2016) Kurşunlu Külliyesi'nin kapısına kilit vurulması sonrası kültür merkezinin önüne gelen CHP'li Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt "Burası açılıncaya kadar oturacağım. Çünkü, kiracılık sıfatımız devam ediyor, mahkeme kaymakamlığın yaptığı işlemin yanlış olduğuna dair bir yürütmeyi durdurma kararı vermiş, buna herkesin uyması gerekir" demişti.

Radikal'in haberine göre CHP'li Odunpazarı Belediyesi'nin kültür merkezi ve nikah salonu olarak kullandığı Kurşunlu Külliyesi, Odunpazarı Kaymakamlığı görevlileri tarafından dün kapısına kilit vurularak kapatıldı.

Avukat olan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt külliyenin kapatılmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak külliye önünde oturma eylemi başlattı. Başkan Kurt'a destek için gelenler külliye önünde çadırlar kurdu, sokakta yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalıştı. Başkan Kurt ve beraberindekiler sabaha kadar külliye önünde bekledi.

Vali basın toplantısı düzenledi

Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna da düzenlediği basın toplantısında Külliyeye Valilik olarak kendilerinin talip olduğunu açıkladı. Tuna, saat 14.30'daki nikahın külliye içerisinde kıyılması için Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle görüşüp kapının açılmasını sağlayacağını, vatandaşların mağdur edilmeyeceği söyledi. Tuna şöyle konuştu:

"Bir bardak suda fırtına koparmasınlar. İncir çekirdeğini doldurmayan bir konu gündemimizi meşgul ediyor. Biraz şova kaçan hareketlerle günümüzü geçiriyoruz. Büyütülecek bir konu değil, hukuksuzluk yok. Burası Vakıflar Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde. Aralık ayında müdürlük kira süresini uzatmayacağını yazıyor belediyeye tabi ki belediye burayı boşatmak istemiyor. Boşlatma konusunda bizden kaymakamlıktan yardım istedi Vakıflar Genel Müdürlüğü. Buranın rıza ile boşaltılmasını istediler başta ama bu süre içinde boşaltılmadığı için bu uygulama yapıldı. Bir nikah ya da önceden kiralanmış bir durum varsa, onlara yardımcı olabiliriz. Hatta istiyorlarsa şimdi de nikah için kapıyı açabiliriz."

Kapı açıldı nikah kıyıldı

Külliye'de saat 14.30'da kıyılacak olan bir nikah töreni için Odunpazarı Belediyesi görevlileri kilitli olan kapının önüne nikah masasını kurdu, sandalyeler getirdi. Başkan Kazım Kurt da nikah hazırlıklara başladığı sırada saat 14.30 sıralarında vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden gelen görevliler kilitli kapıyı açıp nikahın içeride kıyılabileceğini belirtti. Başkan Kurt, nikahları kıyılacak olan Sevda Gün ve Mehmet Ali Aktaş, yakınları ile dışarıda toplanan kalabalık külliye içerisine girdi. Kalabalık 'Direne direne kazandık' diye slogan attı.

Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kıydığı nikahta CHP İl Başkanı Sinan Özkar da şahitler arasında yer aldı. Nikahları kıyılan Sevda Gün (Aktaş) ile Mehmet Ali Aktaş çifti "Davetli çağırmamıştık. Nikah sonrası düğün yapacaktık. Bu nikahı aile arasında kıyacağımızı düşünürken böyle bir kalabalıkla karşılaştık. Çok şaşırdık ama bir yandan da bu kadar kişinin nikahımıza gelmesi bizi mutlu etti" dedi.

Belediye Başkanı Kazım Kurt, nikah için açılan külliyenin dün Vali Güngör Azim Tuna ve AK Parti Milletvekili Harun Karacan'ın da katıldığı anaokulu sergisinden 1-2 saat sonra kapatıldığını söyledi. Kurt, bugün tekrar açılan külliyenin bundan sonra da açık kalacağını ifade ederek, "Bu konuda idare mahkemesine davamız var. Mahkeme sonuçlanana kadar külliyenin bizde kalması gerekir" diye konuştu.