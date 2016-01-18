CHP'li Odunpazarı Belediye Başkanı: Kapı açılana kadar burada oturacağım

Odunpazarı Kaymakamlığı, CHP'li ilçe belediyesinin kültür merkezi ve nikah salonu olarak kullandığı Kurşunlu Külliyesi'nin kapısına kilit vurması sonrası kültür merkezinin önüne gelen CHP'li Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt "Burası açılıncaya kadar oturacağım. Çünkü, kiracılık sıfatımız devam ediyor, mahkeme kaymakamlığın yaptığı işlemin yanlış olduğuna dair bir yürütmeyi durdurma kararı vermiş, buna herkesin uyması gerekir" dedi.



DHA'dan Eyüp Kelebek'in haberine göre Eskişehir'de Odunpazarı Kaymakamlığı, Odunpazarı Belediyesi'nin Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralayıp kültür merkezi ve nikah salonu olarak kullandığı tarihi Kurşunlu Külliyesi'nin kapısına kilit vurdu. Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt, Kaymakamlığın mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına rağmen külliyenin kapısına kilit vurduğunu söyledi.

Odunpazarı Belediyesi'nin 2007 yılından bu yana nikah salonu ve kültür merkezi olarak kullandığı Kurşunlu Külliyesi, bugün (18 Ocak 2016) akşam saatlerinde gelen Odunpazarı Kaymakamlığı görevlileri tarafından kapısına kilit vurularak kapatıldı. Avukat olan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt külliyenin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada uygulamanın yanlış olduğunu savundu.

Talep Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden geldi

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait Kurşunlu Külliyesi'nde belediyenin kiracı olduğunu, vakıfların talebi üzerine kaymakamlıktan gelen görevlilerin külliyenin kapısına kilit vurduğunu belirten Başkan Kurt şunları söyledi:

"Burada Adnan Menderes Anaokulu öğrencilerinin sergisi var. O sergi sırasında kaymakamlıktan ve emniyetten gelen görevliler burayı boşalttırmış ve kilidi değiştirmiş. Bizim bu konuda mahkemeye müracaatımızla yürütmeyi durdurma kararımız olmasına rağmen. Odunpzarı Belediyesi olarak 2007'den beri kiracıyız. Bize 'Bu yıl için kira sözleşmesini yenilemeyeceğiz, siz buradan çıkın' dediler. Biz de ihtiyacımızın devam ettiğini, buradan çıkamayacağımızı söyledik. Ancak bunu dinlemediler. Ocak ayının 15'ine kadar burayı boşaltmamızı istediler. Biz de idari mahkemesine müracaat etmek suretiyle yürütmeyi durdurma kararı aldık."

Kaymakamlığın külliyeyi kapatma işleminin hukuka ayrı olduğunu savunan Kazım Kurt, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kaymakamlığın işleri yanlıştır, hukuka aykırıdır, kiracılar arasındaki ilişkide idari işle olmaz. Nitekim mahkeme de bunu doğrulamıştır. Biz kararı kendilerine tebliğ etmeye gönderdik ama sanırım tebliği almak istemiyorlar. Bu işlevin düzene girmesi için ben de burada bekliyorum. Burası açılıncaya kadar oturacağım. Çünkü, kiracılık sıfatımız devam ediyor, mahkeme kaymakamlığın yaptığı işlemin yanlış olduğuna dair bir yürütmeyi durdurma kararı vermiş, buna herkesin uyması gerekir."

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, gazetecilerin kapatma olayında kasıt olup olmadığını sorması üzerine "Kasıt var her halde ki bu 10 yıldır Adalet ve Kalkınma Partili bir belediye iken kimsenin rahatı kaçmadı, ama bize gelince rahata kaçmaya başladı. Geçen yıl kira miktarımızı çok yüksek oranda arttırdılar, bu yıl da böyle bir işlem yapıyorlar. Biz buradan Odunpazarı halkına yardım etmeye, destek olmaya gayret ediyoruz. Buradaki kültür etkinliklerini, sergileri ve en önemlisi nikah işlemlerini yapıyoruz. Herhalde şimdi bunları engellemek istiyorlar. Kimi rahatsız ettik bilmiyorum" diye konuştu.

"Protesto ediyorum"

Belediye olarak tarihi Kurşunlu Külliyesi'nin bakımını yaptıklarını anlatan Kazım Kurt, "Odunpazarı Belediyesi'nden başka bir güç, bu külliyeyi onaramaz, bakımını yapamaz hatta şu içerideki çimi sulayamaz bile. Ama biz burada haklı bir durumdayken mağdur edilmeye çalışılıyoruz. Bunu protesto ediyorum" dedi.

Başkan Kurt, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün kendilerini çıkarmada bir gerekçelerinin olmadığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Gerekçeleri yok. Zaten hukukta bunun gerekçesini sorar. Yani niçin boşaltıyorsunuz? Normal sivil ilişki olsa işte 'Oğlum Almanya'dan geldi boşalt' diyordular. Şimdi böyle bir şansı olmadığına göre Vakıfların burada çok daha haklı bir nedeninin olması lazım. Ama maalesef yok. Burası Kütahya Vakıflar bölge Müdürlüğü'ne bağlı. Polis nezaret etmiştir ama esas kaymakamlık görevlileri gelip uygulama yapmış. Kaymakamlık mahkemenin kararını yerine getirmek zorunda. Yani yetkisi olmayan bir işlem yapmış bir idare pozisyonunda şu anda. Bunu eski hale getirip burayı açıp, bize anahtarını vermesi gerekir."