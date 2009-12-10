CHP'li belediye başkanına hapis cezası

T24 - Afyonkarahisar'da, mevlit okutan vatandaşları taciz ettiği, belediye araçlarını koydurduğu sokaklardaki vatandaşlara ''Evinizi taşlattırıp, sizi linç ettireyim mi'' şeklinde tehditte bulunduğu öne sürülen Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Zekeriya Ölmez, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Sultandağı Asliye Hukuk Mahkemesi, makam ve belediye araçlarıyla evin bulunduğu sokağın girişlerini kapatıp, vatandaşların çıkışlarını engellediği ileri sürülen Ölmez'e yardım eden 5 belediye işçisine de ''tehdit, cebir veya hile ile kişiyi hürriyetten yoksun bırakma, suçta kamu aracını kullanma, kişinin malını kullanmasını engelleme ve kamu görevini usulsüz üstlenilmesi'' suçundan 2 yıl 6'şar ay ile 2 yıl 9 ay 10 gün arasında değişen hapis cezası verdi.



Yeşilçiftlik Belediye Başkanı Ölmez, 30 Aralık 2005 tarihindeki olay ve hakkında mahkeme kararıyla ilgili olarak şunları söyledi:



''Beldemiz Yukarı Mahalle'de ikamet eden Kadir Çavdar'a ait evin önünde belde dışından 20 araç olduğu ve yasa dışı bir toplantı yapıldığı söylenmesi üzerine söz konusu yere gittim. Orada 20 aracı görünce önce İlçe Emniyet Müdürlüğünü aradım. Sultandağı Cumhuriyet Savcılığını da arayarak yaptığım başkanlık görevi gereği ihbarda bulundum ve oradan ayrıldım. Olay yerine polislerin gelmesi ile beldemiz Cumhuriyet Meydanı'na yakın olan yere vatandaşlar da meraktan toplanmışlardır. Herhangi bir olay vuku bulmamıştır. Bu konu ile ilgili ihbar dışında yaptığım hiç bir girişim olmadığı halde, Sultandağı Asliye Ceza Mahkemesi, oradaki vatandaşları benim topladığım ve evdeki kişilerin dışarı çıkmalarını engellettiğim yönünde tarafıma ceza verdi. Kararı başta Cumhuriyet Başsavcısı olmak üzere kendim de temyiz edilmek üzere Yargıtay'a başvurdum. Olayın okutulan mevlit nedeni ile düzenlendiği kesinlikle doğru değildir.''



Sultandağı Asliye Hukuk Mahkemesi, Belediye Başkanı Zekeriya Ölmez'i, ''tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma'' suçlarından toplam 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırırken, baskına katıldığı ileri sürülen belediye işçileri Ahmet Alkın, Murat Hasben, Kerem Akar ve Ali Altınel'e 2 yıl 6'şar ay, Özaydın Yıldırım'a ise 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verdi.