CHP'li Belediye Başkanı Yılmaz Altındağ partisinden istifa etti

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde CHP'li tek Belediye Başkanı olarak bilinen Mardin'in Ömerli İlçesi Belediye Başkanı Yılmaz Altındağ, İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in tartışma yaratan sözleri nedeniyle partisinden istifa ettiğini açıkladı

CHP’li Ömerli Belediye Başkanı Yılmaz Altındağ, makam odasında düzenlediği basın toplantısı ile partisinden istifa ettiğini söyledi. İsim vermeden İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in tartışma yaratan sözleri üzerine partisinden istifa ettiğini belirten Altındağ, şöyle dedi:

"Son zamanlarda CHP kültürünü almamış, ulusalcı ve yeneiikçi olarak anılan farklı 2 kesimin partiye hakim kılmaya çalıştığı, ırkçı davranış ve söylemlerini tüm kamuoyu üzüntüyle ve ibretle takip etmektedir. Kürtleri ikinci sınıf, Türkler’i de Rumlar’a etnik temizlik yapan halklar olarak gören bu çağdışı zihniyetlerle ve bunlara gereken tepkiyi göstermeyenlerle, Cumhuriyet’ten beri bu partinin başarısı için bedeller ödeyerek onuruyla, mücadele etmiş ve bunu her zaman başarmış bir ailenin mensupları olarak aynı çatı altında siyaset yapma şansımız kalmamıştır. Bölgenin seçim kazanan tek CHP’li belediye başkanını, partisinden ayrılmak zorunda bırakan, CHP’yi de bölgede tabela partisi haline getirinlere hakkımızı ve hukukumuzu helal etmiyoruz."

Partinin nasıl bir ceza vereceğini beklemiş

Adnan Avuka'nın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, tartışma yaratan sözlerden sonra uzun süre parti içinde nasıl bir ceza verileceğini beklediğini ifade eden Altındağ, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet tarihinden beri ailem hep bu partinin başarısı için mücadele vermiş. Bize güvenen ve her zaman destek veren tabanın tamamını Kürtler oluşturuyor. Ben Kürdüm, akrabalarımın tümü Kürt. Ömerli halkının isteği de bu yönde olacağını biliyorum. Bu istifa kararını almadan önce partinin nasıl bir tepki ortaya koyacağını bekledim. Ancak beklenen bir gelişme yaşanmadı. Bu nedenle artık siyaset yapma, hizmet etme alanı bırakmadılar. Halkımızın da talebi doğrultusunda ailece, partiden istifa ederek, bu aşamada bağımsız siyaset yapma kararı aldık. Umarım hayırlı olur."

Başkan Yılmaz Altındağ, "AK Parti’ye mi geçeceksiniz?" sorusu üzerine "Şu anda öyle bir durum yok. Ama her şey olabilir" karşılığını verdi.