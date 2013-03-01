CHP'li Belediye Başkanı tutuklandı

Antalya Mahmutlar Belde Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 36 kişiden aralarında CHP'li belediye başkanı Ali Çelik'in de bulunduğu 17'si tutuklandı.

Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Belde Belediyesi'ne 4 gün önce düzenlenen operasyonda "suç örgütü kurarak yönetmek, üye olmak, örgüt faaliyeti çerçevesinde ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet, zimmet, mal varlığı değerlerini aklamak, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alınan aralarında Mahmutlar Belediye Başkanı Ali Çelik'in de bulunduğu 36 kişi, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından 5 kişi serbest bırakıldı, 31 kişi ise tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan Belediye Başkanı Ali Çelik, Belediye Yazı İşleri Müdürü M.A, Belediye Meclis Üyesi M.Ç, İmar Müdürü S.K. ile S.G, E.Ö, S.A, S.Ç, H.S.Ö, F.N, S.C, S.S, H.B, T.D, Ö.K, H.Ç. ve A.S. mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'ne gönderildi.

Diğer zanlılar ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılanları aileleri, sevinç gözyaşları içerisinde karşıladı. Tutuklanan zanlıların bazı yakınları ise basın mensuplarına tepki gösterdi.

Mahmutlar Belediyesi'nde yolsuzluk iddiaları ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan 13 ihbar üzerine 2011 yılının Kasım ayında başlatılan soruşturma çerçevesinde İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alanya, Antalya ve Manavgat'ta 32 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

"Suç örgütü kurarak yönetmek, üye olmak, bu örgüt faaliyeti çerçevesinde ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet, zimmet, mal varlığı değerlerini aklamak, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla yapılan operasyonda aralarında Belediye Başkanı Ali Çelik ve iki belediye meclis üyesinin de bulunduğu toplam 36 kişi gözaltına alınmış, 30'a yakın ev ve iş yerinde arama yapılmıştı.