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Yaşam

CHP'li Belediye Başkanı Ramazan Küçük yaşamını yitirdi

Küçük, iki yıldır kanser tedavisi görüyordu

18 Şubat 2018 17:21

Karaman'ın merkeze bağlı Akçaşehir Belde'sinin Belediye Başkanı Ramazan Küçük beyin tümörü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Karaman'ın merkeze bağlı Akçaşehir belde belediye başkanı Ramazan Küçük, iki yıldır beyin tümörü nedeniyle tadavi gördüğü Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

CHP’li belediye başkanı Ramazan Küçük’ün belediye başkanlığında ilk dönemi olduğu öğrenildi.

İki çocuk babası Ramazan Küçük’ün yarın öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedileceği belirtildi.

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