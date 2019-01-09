T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'li Belediye Başkanı Özakcan, partisinden istifa etti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler Belediye Başkanı CHP'li Mesut Özakcan, 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilmeyince, partisinden istifa etti

09 Ocak 2019 14:30

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler Belediye Başkanı CHP\'li Mesut Özakcan, 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilmeyince, partisinden istifa etti.
2014 yerel seçimlerinde CHP\'den Efeler Belediye Başkanlığı görevine seçilen Mesut Özakcan, 31 Mart\'ta yapılacak yerel seçimler için de tekrar aday adayı oldu. Ancak Özakcan, CHP Parti Meclisi tarafından aday gösterilmedi. Adaylık için CHP Aydın eski Milletvekili Mehmet Fatih Atay tercih edildi. Bunun üzerine Mesut Özakcan, dün noter kanalıyla partisinden istifa etti.
Özakcan, \"Gördüğüm lüzum üzerine partimden istifa ettim. Noter kanalıyla istifamı yolladım. İlerleyen günlerde gerektiğinde açıklama yapılacaktır\" dedi. Mesut Özakcan, CHP\'den 22\'nci Dönem Aydın Milletvekili olarak da bir dönem görev yapmıştı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHA AYDIN Efeler Belediye Başkanı CHP MesutMartCHP Efeler Belediye BaşkanlığıMesutAncakCHP Parti MeclisiAdaylıkCHP AydınMilletvekili Mehmet Fatih AtayBununNoterCHPDönem Aydın MilletvekiliFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24