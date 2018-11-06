T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li belediye başkanı istifa etti, AKP'ye katıldı

İbrahim Demirci, rozetini AKP Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu taktı

06 Kasım 2018 10:19

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı İbrahim Demirci partisinden istifa ettiğini açıkladı. Demirci, düzenlenen törenle AKP'ye katıldı, rozetinin AKP Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu taktı.

AkP Çankırı Milletvekili ve Teşkilat Bölge Koordinatörü Salim Çivitçioğlu başkanlığında Cebelibereket Kültür Merkezi’nde AKP Osmaniye İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi. Toplantıya AKP Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Osmaniye İl Başkanı Hamza Tor ve ilçe teşkilat başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ile partililer katıldı.

Yapılan tören sonunda CHP’li Toprakkale ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Demirci, partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldığını açıkladı. Belediye Başkanı Demirci’ye parti rozetini AK Parti Çankırı Milletvekili ve Teşkilat Bölge Koordinatörü Salim Çivitçioğlu taktı. 

ETİKETLER

Salim Çivitçioğluİbrahim Demircihaberchpakp
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24