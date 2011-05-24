-CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI DAVUTOĞLU'NUN MİTİNGİNE KATILDI TUZLUKÇU (A.A) - 24.05.2011 - Konya'nın Tuzlukçu ilçe Belediye Başkanı Mustafa Sak, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Tuzlukçu'daki mitingine Davutoğlu'nun seçim otobüsü üzerinde katıldı. Davutoğlu, Yunak'taki mitingin ardından Konya'nın Tuzlukçu ilçesine geçerek, ilçe merkezinde seçim otobüsünün üzerinde halka hitap etti. Seçim otobüsünün üzerine Davutoğlu ile birlikte, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti Konya Milletvekili adayları İlhan Yerlikaya, Mustafa Baloğlu, Abdullah Ağralı, AK Parti Konya İl Başkanı Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Mustafa Sak çıktı. Davutoğlu, buradaki manzaranın birlik ve beraberlik adına büyük mutluluk verdiğini belirtti. AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ile milletvekili adayları ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın birlik beraberlik içinde bu mitinge katıldığını ifade eden Davutoğlu, yanında bulunan CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Sak'ı kastederek; ''Ama güzel bir beraberlik de ilçe Belediye Başkanımızın bize 'Hoşgeldin' demesi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımızın bugün aramızda olması artık siyaset farkının, parti farkının gittikçe önemini kaybettiğini gösteriyor. Bu birlik ve beraberlik tablosu ebediyete kadar sürecek. Hiçbir farklı görüş bizi birbirimizden ayırmayacak. Hepimizin ideali aynı. Türkiye'yi yüceltmek büyütmek'' diye konuştu. Davutoğlu, yaptığı konuşmada, halka AK Parti iktidarı döneminde yapılan hizmetleri anlattı. Dış politikada Türkiye'nin itibarının artırıldığını anlatan Davutoğlu, 12 Haziran'la birlikte yeni Türkiye'yi daha güçlü şekilde inşa edebilmek için gayret göstereceklerini bildirdi. Davutoğlu'nun konuşmasını dinleyen Mustafa Sak da sık sık partililerle birlikte Davutoğlu'nu alkışladı. Belediye Başkanı Sak, miting sonunda Davutoğlu ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve milletvekili adaylarıyla birlikte elele tutuşarak halkı selamladı. Davutoğlu, daha sonra Sak ve diğer partililerle birlikte partililere karanfil attı. Mitingin ardından Davutoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Sak'ı makamında ziyaret etti. Sak, ziyarette Davutoğlu'nun Tuzlukçu'ya gelmesinin kendilerini sevindirdiğini belirterek, ''Tuzlukçu'da bu sevgiyi bize gösterdikleri için il başkanına teşekkür ederim. İnşallah bu işin sonu gelir'' dedi. Ziyarete katılan AK Parti Konya Milletvekili adayı Mustafa Baloğlu, Sak'ın konuşması sırasında ''Şifreli konuşuyor'' dedi. Bunu üzerine Bakan Davutoğlu da ''Arife tarif gerekmez'' dedi. Bakan'ın bu sözleri gülüşmelere neden oldu.