CHP'li belediye başkanı AKP üyesi çıktı!

Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi'nde Belediye Başkanı CHP'li Süleyman Altınok ve 36 parti üyesi aynı zamanda AKP üyesi çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan AKP Şarköy İlçe Başkanı ise, AKP'ye üye olan kişinin SüleymanAltınok adında 21 yaşında birinin olduğunu söyledi.

AKP'ye üye olduklarını genel merkezden gelen telefonla öğrendiklerini söyleyen Şarköy Belediye Başkanı Altınok, "2009 yerel seçimlerinden bu yana CHP üyesiyim, AKP'ye neden ve nasıl üye yapmışlar anlamış değilim. Ben CHP'nin üyesi ve belediye başkanıyım. AKP'ye üyeliğim mümkün değildir" dedi.

Tekirdağ'ın 18 bin nüfuslu Şarköy İlçesi'nin Belediye Başkanı Süleyman Altınok ve 36 parti üyesinin kendilerinden habersiz olarak AK Parti'ye üye yapıldığı öne sürüldü. CHP'den Genel Merkezi'nden gelen bir telefonla AKP'ye üye yapıldığını öğrendiğini belirten Şarköy Belediye Başkanı Altınok, başka bir partiye üye olmasının mümkün olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Geçen hafta CHP Genel Merkezi'nden telefonla aradılar ve AKP'ye üyeliğimin çıktığını söylediler. Ben de AKP'ye üye olmadığımı söyledim. 'Öyleyse bize yazı ile bildirin işleme koyalım"dediler. Partimin isteği doğrultuda yazıyı genel merkeze faksladım. 2009 yıl yerelseçimlerinden bu yana CHP üyesiyim. AKP'ye neden, nasıl üye yapmışlar anlamış değilim. Ben CHP'nin üyesi ve belediye başkanıyım. AKP'ye üyeliğim mümkün değil."

'Baskılardan korkuyorlar'

CHP Şarköy İlçe Başkanı Vahit Aslan da birden fazla partiye üyeliği görünenleri tek tek aradıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Partimize üye 36 kişi ortak üye olarak gözüken liste geldi. Dilekçe yazarak CHP'de kalmak isteyen arkadaşların yine AKP'de üye çıkmaları infiale sebep oldu. İnsanlar haberi olmadan AKP'ye üye yapılıyor. Bunun niçin nasıl yapıldığını anlamıyorum. İnsanlara tekrar ulaştığımızda 'Bu olaylardan sıkıldık' deyip, bizde olan üyeliklerini donduruyorlar. Çünkü çocuklarının devlet işinde çalıştığını ve baskılardan korktuklarını söylüyorlar. Bununla ilgili AKP'nin ilçe teşkilatındaki arkadaşlarla görüştüğümüzde kendilerinin yapmadığını söylüyorlar.

Bunlar yapmıyorsa kim yapıyor? En son skandal niteliğinde. Dört yıldır partimiz üyesi belediye başkanımız Süleyman Altınok'un, CHP genel merkezinin son gönderdiği yazıyla AKP'ye üye olduğunu öğrendik. Başkanımız da bu üyeliği yalanlayarak gerekli evrakları hazırlayıp genel merkeze gönderdi. Ama bunu da AKP yönetimindeki arkadaşlara sorduğumuzda 'biz köyden adı Süleyman Altınok olan genç bir arkadaşı üye yaptık' diyorlar. Bizim araştırmamıza göre Şarköy ve köylerinde başkanımız Süleyman Altınok'tan Başka bir Süleyman Altınok yok. Bunu neden nasıl, ne maksatla yaptıklarını bilmiyoruz, takdiri kamuoyuna bırakıyoruz."

'Başka Süleyman Antınok'

AKP Şarköy İlçe Başkanı Osman Kurd ise, habersiz üye kaydı iddialarını kabul etmedi. Şarköy'e bağlı bir köyde Süleyman Altınok adında 21 yaşında bir parti üyesi olduğunu belirten Kurd, detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını söyledi.