CHP'li Bektaşoğlu: Türk bayrağı yerine yeni bir bayrak mı önermektesiniz?

CHP'li Bülent Yener Bektaşoğlu, 15 Temmuz Darbe Girişiminin yıl dönümü hazırlıkları kapsamında Türk Bayrağı'nda bulunan ay-yıldız içerisine '15' rakamı konularak elde edilen logoya ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'a Türk bayrağı yerine yeni bir bayrak mı önermektesiniz? " diye sordu.

TRT ve bazı özel televizyon kanallarında 11 Temmuz tarihinden itibaren Türk Bayrağı'nın şekil, biçim ve özünün değiştirilerek elde edilen logonun kullanıldığını ve bu logonun afişlerde de yer aldığını bildirdi. Bektaşoğlu, "Türk Bayrağı'ndan 15 Temmuz logosu elde edilmesi ve bunun ekranda kullanılması kim ya da kimlerin talimatıyla gerçekleşmiştir? 15 Temmuz kalkışmasının yıl dönümü anma programında bu şekilde bir önermeniz mevcut mudur? Ekranlar dışında başka hangi materyallerde değiştirilmiş Türk Bayrağı kullanılmaktadır? Türk bayrağı yerine yeni bir bayrak mı önermektesiniz? " diye sordu.

Bektaşoğlu, Türk bayrağının ortasında yer alan ay yıldızın ortasına 15 rakamının eklenerek değiştirildiğini savunarak soru önergesinde şu ifadeleri kullandı:

"Türk milletini rencide etmiştir"

"Bu logo, bayrağını ve o bayrağı oluşturan ay ve yıldızı canından kutsal bilen Türk milletini rencide etmiştir. Pek çok yurttaşımız bu nedenle suç duyurusunda bulunmuşlar, sosyal medya ve diğer iletişim araçlarından da tepkilerini dile getirmektedirler. Bu şekilde 'bayrakla oynama' olarak nitelendirilecek yaklaşım, o bayrak uğruna; Çanakkale' de, Kurtuluş Savaşında, Doğu ve Güneydoğu'da, sınırlarımız ötesinde terörle mücadele sırasında, son olarak da FETÖ'cü hainlerin demokrasi ve cumhuriyetimizi hedef alan hain işgal girişimi sırasında şehit olan 249 yurttaşımızın aziz hatıralarına saygısızlıktır.

Bayrağımıza karşı organize bir eylemle karşı karşıya olduğumuz görülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı bellidir. Türk bayrağı da her hangi bir bayrak değildir. Rengini şehitlerimizin kanlarından, şeklinin öyküsünü ise, cephede o kanların üzerine vuran ay yıldızdan almaktadır. Amacı ne olursa olsun onu değiştirmek, kimsenin haddine değildir. Türk Bayrağının, logo haline getirip değiştirilerek kullanımını engelleyen, bu konudaki kanunu hatırlatan bir genelge yayımlayacak mısınız?

TRT ve diğer özel kanalların ve diğer kuruluşların 2893 sayılı Türk Bayrağını Koruma kanununda belirtilen bayrağımızın, 'amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz' ve 'Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz' şeklindeki madde hükümlerine aykırı davrandıklarını düşünmekte misiniz?

"Muhatap kurum ve kişi kimdir?"

Bu Kanunun 'tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır' hükmüne uygun davranacak muhatap kurum ve kişi kimdir? İlgililer hakkında gerekli idari ve adli bir işlem yapacak mısınız? Türk Bayrağı'ndan 15 Temmuz logosu elde edilmesi ve bunun ekranda kullanılması kim ya da kimlerin talimatıyla gerçekleşmiştir? 15 Temmuz kalkışmasının yıl dönümü anma programında bu şekilde bir önermeniz mevcut mudur? Ekranlar dışında başka hangi materyallerde değiştirilmiş Türk Bayrağı kullanılmaktadır? Türk bayrağı yerine yeni bir bayrak mı önermektesiniz? "