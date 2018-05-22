CHP'li Bektaşoğlu: Mücadelem bundan sonra da sürecek

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) - CHP\'nin 24 Haziran\'da seçime gireceği milletvekili aday listesinin dışında kalan Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, \"TBMM’de ilimi, ülkemi milletvekili olarak temsil etme onurunu, mutluluğunu yaşadım. Mücadelem, bundan sonra da sürecektir\" dedi.

CHP Giresun Milletvekili Bektaşoğlu, partisinin genel seçim için açıklanan milletvekili aday listesinde adının yer almamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kendisiyle birlikte pek çok arkadaşının da liste dışı kaldığını kaydeden Bektaşoğlu, \"Çıktığımız yol, kesintiye uğramayacak. Yoldaşlarımızla birlikte hedefimiz, adayımız Sayın Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı olarak yönettiği bir Türkiye’dir. Bunu inşallah milletimizin tercihiyle başaracağız\" dedi.

Adaylara başarılar dileyen ve her zaman partisinin yanında olacağını vurgulayan CHP\'li Bektaşoğlu, şunları kaydetti:

\"\'Ben varsam varım\' diyenlerden değil, \'Biz varız\' diyenlerdenim. 1977’den bu yana bu çizgimden, ayrılmadan, zikzak yapmadan, doğru bildiğimi, doğru kişilerin yanında durup söyleyerek ve bedeli ne olursa olsun ödeyerek ve asla ödün vermeden bu günlere geldim. Bu sayede üyelerimizin önseçim tercihi ve Giresun halkının oylarıyla 25. ve 26. dönemde TBMM’de ilimi, ülkemi milletvekili olarak temsil etme onurunu, mutluluğunu yaşadım. Mücadelem, bundan sonra da sürecektir.\"

CHP Giresun Milletvekili Bektaşoğlu, çalışmalarına katkıda bulunan parti örgütlerine, STK’lara, muhtarlara, kamu yöneticilerine ve basın- yayın kuruluşlarına ve Giresun halkına da teşekkür etti.

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