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CHP'li Bekaroğlu'ndan “Suruç'taki olayların sebebi İnce'dir" diyen Bakan Soylu'ya: Allah belanı versin!

"Provokatörlük yapma!”

16 Haziran 2018 23:32

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşananlardan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi sorumlu tutan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sert tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabında, Soylu’nun "Burada açık ve net söylüyorum Suruç'taki olayların sebebi Muharrem İnce'dir" şeklindeki açıklamalarını paylaşan Bekaroğlu, “Allah belanı versin, utanmaz; ajan provokatörlük yapma!” yorumunu ekledi.

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