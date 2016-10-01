CHP’li Bekaroğlu’ndan çağrı: HDP’nin dahil edileceği yeni süreç başlatılmalı

CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Türkiye’nin temel meselesinin Kürt sorun olduğunu söyledi ve sorunun çözümü için Meclis’te HDP’nin de dahil edileceği bir sürecin başlatılmasını istedi.

Bekaroğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlara hitabında Lozan Anlaşması’na ilişkin açıklamalarını eleştiren Bekaroğlu, OHAL’in uzatılmasına ve ‘Kürt sorununa’ dair de konuştu.

Bekaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

‘Lozan’ tartışması

“Türkiye’nin en önemli sorunu 15 Temmuz darbe girişimidir. Sayın Cumhurbaşkanı eski fabrika ayarlarına dönerek yine bir muhalefet lideri gibi konuşmaya başlamış, Lozan demeye, şunu bunu demeye başlamış. Lozan gibi tartışmalar temel sorunları örtmek için yapılıyor. Türkiye’nin temel meselesi; insanlarımız ölüyor. Onlar hala nikahlarda üç-beş çocuk yapın diyor. Niye? Şehit ihtiyacınızı gidermek için mi?

“Esas olan insanı yaşatmaktır. Bakın dağlarda ölen PKK’lılar da fakir fukara çocukları. Onların da anneleri babaları var. Bu taraftan ölenlere bakın subaylar, sözleşmeli erbaşlar da fakir fukara çocukları. Siyaset bu sorunu çözmüyor. Bütün bu sorunlar dururken bunları çözmek gibi siyasetin gündemi varken cumhurbaşkanın yaptıklarını anlamak mümkün değil.

OHAL’in uzatılması

“OHAL neredeyse Cumhurbaşkanı’nın fiili başkanlık sistemine dönüştü. Tekrar uzatılıyor, 12 ayın bile yetmeyeceği söyleniyor. Bunlar kabul edilebilecek şeyler değil. OHAL gibi bir enstrüman kimin elinde varsa bunu geniş bir şekilde muhalifleri susturacak bir şekilde kullanılıyor.

Kürt sorunu

“TBMM’de HDP’nin dahil edileceği yeni süreç başlatılmalıdır. Türkiye’nin temel sorunu hala Kürt ve terör meselesidir. Bu sorun dururken Türkiye diğer sorunlarıyla baş etmesi mümkün değildir.

“Bu yasama yılında bu görmezden gelinmeyecek. Bütün partiler bir araya gelmeli Türkiye’nin Kürt meselesini çözmek için oturup konuşmalı. Kürt meselesi çözülmeden terör meselesi çözülemez. Eşit yurttaşlık çerçevesinde Kürt meselesini çözmeli. Sonra da terör örgütünün amacı ortadan kalkmış olur. Sonra terörle mücadele devam eder ya da örgütün silah bırakması için ne yapılması gerekiyorsa yapılır.”