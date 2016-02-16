CHP'li Bekaroğlu'ndan AKP'lilere: Dünya kadar gücünüz var, daha adam mı döveceksiniz?

Adalet Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde AKP’li Hamza Dağ ile CHP'li Mehmet Bekaroğlu arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Bekaroğlu, AKP'li milletvekillerine, "Dünya kadar gücünüz var, daha adam mı döveceksiniz?" diye tepki gösterdi.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Adalet Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde CHP'li milletvekilleri Cumhurbaşkanı'na hakaretten kaç kişinin yargılandığını sordu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, rakamları açıkladı, bu kişilerin Cumhurbaşkanı'na küfür ettiğini söyledi. Ardından "Ağzını açan içeri alınıyor" iddialarının yanlış olduğunu söyledi. Tartışma da o noktada başladı.

CHP'liler küfre karşı olduklarını söyledi, Bakan Bozdağ'ı konuyu çarpıtmakla suçladı.

"Dünya kadar gücünüz var, daha adam mı döveceksiniz?"

Tartışma bitti derken CHP'li Mehmet Bekaroğlu, Bakan Bozdağ'ın yanına gitti. Yanlış anlaşılma olduğunu belirtip, düşüncelerini anlatmak istedi. Ancak bu sırada AKP’li Hamza Dağ ile "konuşurken elini indirme" tartışması başladı. Bekaroğlu: "Dünya kadar gücünüz var, daha adam mı döveceksiniz?" diye tepki gösterdi.

Tek tartışma bu değildi. HDP'li vekillerin cezaevlerini ziyaret edemediklerine yönelik eleştirileri de komisyonda tansiyonu yükseltti.