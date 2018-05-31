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CHP'li Bekaroğlu: Muhalefet 320 milletvekili çıkaracak

"Bu rakamlarla muhalefet Meclis çoğunluğunu alıyor"

31 Mayıs 2018 18:28

CHP İstanbul milletvekili Mehmet Bekaroğlu, ellerine gelen son rakamlara göre muhalefetin, 320 milletvekili çıkararak Meclis çoğunluğunu alacağını iddia etti.

24 Haziran seçimlerine ilişkin yapılan anket ve araştırmalar tartışılıyor. Son rakamları CHP milletvekili Bekaroğlu KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın programında paylaştı. 

Bekaroğlu, muhalefetin 320 milletvekili çıkaracağını söyledi ve şu bilgileri paylaştı:

"Şu haliyle, birkaç gün içinde gelen rakamlarla ki bu rakamlar sayın Erdoğan'a da gidiyor; bu rakamlarla muhalefet Meclis çoğunluğunu alıyor. Meclis çoğunluğu muhalefetin elinde, 320 civarında milletvekili ile alacak. Bugünkü rakamlarla söylüyorum, kesin bir şekilde ikinci tur söz konusu."

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