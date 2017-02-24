CHP'li Bekaroğlu: İktidar, muhafazakâr yurtları patolojik bir koruma psikolojisi içinde

CHP İstanbul Milletvekili ve Karaman’daki vakayla ilgili kurulan araştırma komisyonu üyesi Mehmet Bekaroğlu, AKP’nin anlaşılması zor bir biçimde muhafazakar yurt, vakıf ve evlerde yaşanan istismar vakalarına koruma psikolojisiyle hareket ettiğini söyledi. "Bir çocuğun istismara uğraması, cinsel tacize uğraması, canının yanması kaç tane iktidarla açıklanabilir. Nedir iktidar" diyen Bekaroğlu, TBMM’de Çocuk Hakları Daimi Komisyonu kurulmasının bir zorunluluk olduğunu söyledi. Cinsel istismar suçlarının asgari ölçüye indirilmesi için devlet ve özel kurumlara alınacak ya da atanacak personelin gerekirse psikolojik testlerden de geçirilmesi gerektiğine işaret eden Bekaroğlu, Karaman Komisyonu Başkanı'nın müdahaleleri yüzünden Meclis komisyonunun caydırıcı etki yaratmadığını ifade etti.

"Vakıflar da bize yakın camia da zarar görür"

Bekaroğlu, T24'ün okul, özel yurt ve benzeri yerlerde yaşanan cinsel istismar vakalarına ilişkin sorularını şöyle değerlendirdi:

"Benim anlayamadığım bir şey var, Adalet ve Kalkınma Partisi bu konularda özellikle bu çocuk istismarının yaşandığı yurtlar, vakıf ve dernek evlerinde oralarda ne olup bitiyor bunların anlaşılmasını engelleme, geciktirmek savsaklamak bunu niye yapıyorlar anlamak çok zor. Ben AKP’li arkadaşların, komisyonda yer alan arkadaşların iyi niyetinden bir kuşkum yok. Gördüğüm şu, işte bu yurtlar, genellikle muhafazakar kesimlerin derneklerin, vakıfların onlar da bize yakın biz de zarar görürüz, camia zarar görür gibi gerçekten anlaşılmaz bir şey bir tek çocuğun istismar edilmesi, kabul edilmez bir şey.

"Sapıkla ilgileri yok ki; böyle bir koruma psikolojisi niye"

"Anlaşılması çok zor patolojik denecek bir koruma psikolojisi içinde. Yanlış, bir çocuk istismarı yapan bir sapıkla ilgileri yok ki niye böyle bir psikolojiye giriyorlar anlamak çok zor. Bakın. Eğer Çocuk İstismarı Komisyonu baştan beri ve bizim istediğimiz gibi çalışmış olsaydı; öyle sağda solda yazılmış teorik bilgilerle yetinmeseydi, Türkiye’de pratiği ortaya serseydi en önemlisi komisyonunu TBMM’nin araştırdığı sürekli şekilde denetleyeceği havasını oluşturabilseydi bu vakalar ciddi biçimde azalabilirdi. Caydırıcı etkisi olurdu, herkes hem bu sapıklar, yöneticiler, vakıf dernek ve yurt, buraları yöneten insanlar, denetlemekle yükümlü olan görevliler, konunu üzerine gider ve büyük ölçüde azalırdı.

"Bu konuda neler yapılması gerektiği biliniyor, dünya da yapıyor. Biz de Meclis olarak rapor yazdık ama Aile Bakanlığı, değişiklik kuruluşlarla üniversiteler bu çalışmayı yapmış, eylem plan hazırlamış, kitaplarını basmış filan. Bunların hepsi var. Meclis de bunu tekrar etti. Oysa bunun yerine yoğun bir biçimde alana çıkılsaydı, yurtlarda böyle kuruluşlarda denetim yapılsaydı farklı şeyler olurda ama bunları yapamadık.

"Çocuk Hakları Daimi Komisyonu kurulmalı"

"Hükümet, iktidar partisi milletvekilleri, komisyon üyeleri sanki bu konuda ortaya çıkacak şeyler kendilerini izam edecek psikolojisi ile davrandılar. Bizi alanlara çıkarmadılar, araştırmalar yapılmadı en önemlisi, bu rapora da giren bir konu var. Sürekli bir komisyona ihtiyaç var. TBMM’nin çocuk haklarını izleme komisyonuna ihtiyaç var. Çocuk hakları denilince sadece istismar değil ki; 1 milyon çocuk işçi var bu ülkede. Değişiklik alanlarda aile içi şiddet dilendirilen sokak bağımlı mülteci çocukları var bütün bunları izleyecek bu konuda hükümetlere sürekli olarak önerilerde bulunarak eksiklikleri tespit edecek rapor edecek, kırılgan alanlara denetimler yapacak ayrı bir komisyona ihtiyaç var. Bu komisyonun özel bir kanunla kurulması gerekiyor. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda olduğu gibi. Eşit üye ve başkanlık divanında tüm partilerin temsil edilmesi gerekiyor.

"Bir çocuğun cinsel istismara uğraması kaç iktidarla açıklanabilir"

"Bir çocuğun istismara uğraması, cinsel tacize uğraması kaç yanması kaç tane iktidarla açıklanabilir. Nedir iktidar, kaldı ki iktidarın bu konuların üzerine gitmesi onunu açısından da iyi bir şey. Bu sağlıklı bir durum değil. O nedenle patolojik bir koruma refleksi. Yanlış bir şey. Şunu da demek istemiyorum, bu iktidar partinin koruma refleksinden dolayı bütün bunlara oluyor, demek istemiyorum. Ama bu olmazsa bu konuyla ilgili eğer Meclis komisyonları ciddi bir biçimde alana çıksa araştırma yapsa, caydırıcı etkisini kullansa bu işler azalır.

"Karaman komisyonu başkanını defalarca uyardık"

"Komisyon başkanını defalarca uyardık ama çok pişkin bir iktidar koruma refleksi ile bütün bunları engelledi. Bu komisyonun caydırıcı etkisi olmasını engelledi. Alanlara çıkması engelledi. Adamlara orada da bütün görüşmelerde, dernek yöneticileri korur biçimine girdiler. Soru sordurmadılar. Onları düzeltmeye kalktılar. Bunların sizin ne ilgisi var kardeşim. Ensar Vakfından, size ne bunlardan. Bunlar vakıflar olsun ama devletin çok hızlı biçimde bu yurtların evlerin nasıl çalışacağını denetleneceğine ilişkin önlem alması lazım. Çok hızlı bir mekanizma kurulması gerekiyor. Bunların özel bir denetimden geçirilmesi lazım. Aile Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı bunları özel seçmesi lazım. Dünya bunu yapıyor.

"Cinsel suçlardan daha önce sabıkalı olanlar müdür, öğretmen, nasıl oluyor"?

"Mahkeme dosyasında da var, Karaman’daki 500 yıla ceza alan öğretmenin daha önce çalıştığı yerde, Rize'de müdür muavini de öyle; bunlar nasıl oluyor da çalışıyorlar. Bakın, 50 yaşında bir adam da böyle bir sapma birdenbire ortaya çıkmaz, zaten organik bir hastalık düşüneceksiniz, beyin tümörü falan olur, ama bu tipler gerçek sapıktırlar, bunlar kendilerini saklıyorlar, bekliyorlar uygun ortamları arıyorlar, güven vermek için çaba sarfediyorlar. Fırsat bulunca eylemlerini gerçekleştiriyorlar. Bunların özel bir incelemeden geçirilmesi gerekiyor. Hatta varsa, bir takım özeml testlerden geçirilmesi gerekiyor dünya bunu böyle yapılor.

"Rize, Karaman örneğinde olduğu gibi yapılacak şeyler ortada. AKP'nin psikolojisi bu. Yakaladık Karaman'a en yüksek hen hızlı cezayı verdik, tamam toplum rahatlasın. Bu yeterli değil. Bir sapığın böyle bir eylem yapmasını önlemek önemli."