CHP'li Bekaroğlu: Bahçeli ve Erdoğan'ın işi iç savaş noktasına kadar götürüp milletten oy almaya çalışacaklar

T24-Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yerel seçimleri kazanmaya yönelik bilerek ve isteyerek içsavaş kışkırtıcılığı yaptıklarını” savundu. “Bu şekilde bir seçim kazanmanın kimseye bir fayda sağlamayacağını” belirten Bekaroğlu, “ortak zemin kaybolduğunda ne iktidarın ne muhalefetin bir önemi kalacağını” söyledi. Dozu artan söylemlerin anketlerden gelen sonuçlara bağlayan Bekaroğlu, “Konu psikiyatrik değil, siyasidir" dedi.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve FOX TV Haber Müdürü Fatih Portakal'a yönelik sert çıkışlarını, “iç savaş kışkırtıcılığı” olarak niteleyen CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı'nın bu tutumunun psikiyatrinin konusu olduğunu söyleyenlere cevaben, "Hayır, taammüden yapıyor, bilerek yapıyor. Hem Bahçeli'nin hem Erdoğan'ın amacı toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmektir. Bunun için başka bir argümanları kalmadı. İşi iç savaş noktasına kadar götürüp milletten oy almaya çalışacaklar" dedi.

“Türkiye'nin yanlış yönetildiği için derin bir ekonomik krizle karşılaştığını, buna bağlı olarak halkın yaşadığı ekonomik sıkıntılar üzerinden, cebi üzerinden, mutfaktaki yangın üzerinden seçim yapmasının önüne geçip gerginlik ve kutuplaşma üzerinden seçim yapmasını sağlamak için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin toplumda gerginlik olmasını, küfür ve hakaretlerin havada uçuşmasını istediklerini” ifade eden Bekaroğlu, şöyle konuştu:

"Böylece bizler ve onlar diye insanlar dizilsin, öylece seçim kazanalım istiyorlar. Bu millete gerçekten yazıktır. Toplumsal kutuplaşma Sayın Erdoğan'ın gayretleriyle artık neredeyse iç savaşa dayanmıştır. Bu şekilde kazanılacak bir seçim kimseye fayda getirmez. Seçimi alır belki ama ondan sonra toplum da kalmaz, ekonomi de kalmaz. Hepimiz bir ortak zemin üzerinde duruyoruz. Bu zemin ortadan kalkarsa hiç kimsenin, iktidarın da muhalefetin de bir önemi kalmaz."

"Yaşananları psikiyatriye havale edenlere diyorum ki, hayır, öyle değil. Taammüden yapıyorlar, bile bile yapıyorlar, seçim kazanmak için yapıyorlar. Türkiye tımarhane olmuyor, uçuruma doğru gidiyor, hep beraber dibe çakılacağız. Yılların siyasetçisi olarak milleti uyarıyorum."