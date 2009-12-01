CHP'li Bayram Meral 'ölümden döndü'

T24 - Ormana yürüyüş yapmaya giden CHP Milletvekili Bayram Meral’e başıboş köpekler saldırdı. Vücudunda diş izleri olduğu söyleyen Meral, “Çevredekiler olmasa parçalayacaklardı. Ölümden döndüm” dedi.



CHP İstanbul Milletvekili Bayram Meral, arefe günü saat 07.00 sıralarında Oran Şehri'ndeki ODTÜ ormanları civarında yürüyüş yaparken köpeklerin saldırısına uğradığını söyledi.



Köpeklerin, ormana giriş çıkışın yoğun olduğu ana cadde üzerindeki kapının önünde saldırdığını anlatan Meral, ''Ormanın içerisinde olsaydı işimi bitirirlerdi'' dedi.



Meral, aynı anda 7-8 köpeğin saldırısına uğradığını ifade ederek, ''Çevredekiler ve kapı girişinde meyve suyu satan karı koca yardımıma yetişti. Aksi halde köpekler beni parçalarlardı. Ölümden döndüm. Saldırı nedeniyle vücudumda diş izleri oluştu. Hastanede ayaktan tedavi gördükten sonra evde istirahat ediyorum. Özellikle sol kolumda diş yaraları var, kolumu kullanmakta zorlanıyorum'' diye konuştu.



Bayram Meral, olayın ardından Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık ile görüştüğünü belirterek, ''Kendisi, bölgenin Gölbaşı'na mı yoksa Çankaya'ya mı ait olduğu konusunda netlik bulunmadığını söyledi. Ona da üzüldüm'' dedi.