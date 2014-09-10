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Politika

CHP'li Bayraktutan maden çalışması başlarsa, kendisini TBMM'ye zincirleyecek

CHP'li Uğur Bayraktutan, Artvin'de bakır ve altın aramak için açılması planlanan madenin çalışmalara başladığı takdirde kendisini TBMM'ye zincirleyeceğini söyledi

10 Eylül 2014 00:14

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin'de bakır ve altın aramak için açılması planlanan madenin çalışmalara başladığı takdirde kendisini TBMM Genel Kurul kürsüsüne zincirleyeceğini söyledi.

DHA'nın haberine göre, Torba Yasa görüşmelerinde söz alan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin'in Kafkasör Yaylası Genya ve Cerattepe Mevkii'nde gümüş, bakır ve altın aramak için maden açılması planlandığını iddia etti.

Yakın zamanda bölgede önce yol çalışmaları ardından da madenin çalışmalara başlayacağı yönünde bilgilerin olduğunu öne süren Bayraktutan, Artvinlilerin de bu duruma tepki gösterdiğini ve vatandaşların güvenlik güçleri ile karşı karşıya gelebileceklerini söyledi.

Devlet eliyle ormanlık alanın yok edildiğini öne süren Bayraktutan; "Bize bedeli ne olursa olsun Artvin'i yok etmenize izin vermeyeceğiz. Ben milletvekili olarak burada şov yapmıyorum, Artvin'i yok ediyorlar, yok ediyorlar" diye konuştu.

Torba Yasa görüşmeleri nedeniyle komisyon sıralarında oturan Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli'ye dönen Bayraktutan şunları söyledi:

"Sayın Bakan, Orman Genel Müdürünü lütfen arayın. Bakın, lütfen arayın. Eğer maden çalışmalarına başlanırsa kendimi burada kürsüye zincirleyeceğim."

 

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