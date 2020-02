CHP'li Bayır: Ekonomik krizin asıl nedeni yanlış politikalar

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, döviz kurundaki artışa ilişkin açıklama yaptı. Bayır, hükümetin ekonomik krizi, İzmir\'de ev hapsinde bulunan rahip Brunson\'a ve Türkiye\'de tutuklu bulunan 15 Amerikalı\'ya bağladığını, ancak bunun asıl nedeninin 16 yıldır Türkiye\'yi yönetenlerin izledikleri yanlış dış politikalar olduğunu ileri sürdü.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, son dönemde artan döviz kurunun Türkiye ekonomisine etkilerini değerlendirmek için partisinin İzmir İl Başkanlığı\'nda basın toplantısı düzenledi. CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter ve İl Başkanı Deniz Yücel\'in de katıldığı toplantıda açıklama yapan Tacettin Bayır, hükümetin ekonomik krizi, İzmir\'de ev hapsinde bulunan rahip Andrew Craig Brunson\'a ve Türkiye\'de tutuklu bulunan 15 Amerikalı\'ya bağladığını, ancak asıl nedenin 16 yıldır Türkiye\'yi yönetenlerin izledikleri yanlış dış politikalar olduğunu iddia etti. ABD\'li rahip olayının zaten çöküntüye gitmekte olan Türk ekonomisi için sadece bahane olduğunu öne süren Bayır, \"Bu durum krizi belki biraz tetikledi, o kadar. Bunun faturası, en günahsız kesim olan emekçilere, emeklilere, vatandaşımıza yıkılamaz\" dedi.

\'KİMSE YARININI GÖREMİYOR\'

Krizin asıl nedeninin Türkiye\'deki yanlış politikalar olduğunu savunan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, \"Türk Lirası\'nın yıllardır erimesinin sebeplerinin başında, Türkiye ekonomisinin büyümesinin doğrudan yatırımlarla değil, sıcak paraya bel bağlanmasıyla olması geliyor. ABD\'nin 2008 krizinin ardından varlık alım programını başlatmasıyla dünyadaki dolar bolluğu ülkemize de uğradı. Ülkemizdeki şirketler ucuz döviz bolluğunu kullanarak, hesapsızca, 220 milyar dolar borçlandılar\" diye konuştu. Hükümetin yanında olan şirketlerin büyük bir çoğunluğunun rant peşinde koştuğunu iddia eden Tacettin Bayır, yandaş müteahhidin ekonomisinin büyüdüğünü, halkın kazancının ise olduğu yerde saydığını kaydetti. Rant peşinde olmayanların da, kredi borçlarını ödeyemez hale geldiğini belirten Bayır, artık kimsenin yarınını göremediğini söyledi.

\'SUYUN İÇİNDE HAŞLANIYORUZ\'

Yaşanan bu krizin gelip geçici olmadığını ileri süren Bayır, 2001 ekonomik krizini hatırlatarak, şunları söyledi:

\"2001 krizinden tek farkı, orada olay bir gecede oldu ve bitti. Burada ise olay bir gecede olmuyor, zamana yayılıyor. Suyun içindeki kurbağa misali alıştırılarak yavaş yavaş haşlanıyoruz. Suyun ısı derecesi artıyor, yanıyoruz. Ülkemizi yönetenlerin uyguladığı dış politika ve Amerika\'nın faiz artış sürecine girmesiyle sıcak para ülkemizden çıkmaya başladı. Türk Lirası değer kayıpları yaşamaya başladı. Yapılan tüm uyarılara rağmen, cari açığı kontrol altında tutacak politikalar geliştirilemedi. Çiftçiler toprağına küstürüldü.\"

\'GÜNDE 38 İŞ YERİ KAPANIYOR\'

Türkiye\'de yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle günde 38 iş yerinin kapandığını söyleyen CHP\'li Tacettin Bayır, \"İş yerleri birer birer iflaslarını açıklıyorlar. Son 1.5 yılda kapısına kilit vurulan iş yeri sayısı 20 bin 607\'ye ulaştı. Bu yılın başından itibaren de iflaslar yüksek hızla devam ederken, sadece ocak ayında, 2 bin 417 şirket kapandı. Böylece 2018 yılının ilk altı ayında 5 bin 906 iş yerinin kapısına kilit vuruldu\" dedi.

Kur artışı nedeniyle ilaç depolarındaki stokların azaldığını da belirten Bayır, \"İlaç firmaları ilaçları piyasadan çekmiyor fakat ilaçları limitli bir şekilde dağıtıyorlar. Bu da arz talep dengesini karşılamıyor. Stokların azalmasıyla ilaç zamları da yakında gelecektir. Özellikle ithal ilaçlarda sıkıntılar yaşanabilir\" diye konuştu.

MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZ OLMALI

Açıklamasının sonunda önerilerini de sıralayan Bayır, yapılması gereken en önemli işlerden birisinin devlette liyakat sisteminin yeniden inşa edilmesi olduğunu ve Merkez Bankası\'nın bağımsız olması gerektiğini kaydetti. Bayır, dolar esas alınarak yapılan ihalelerin Türk Lirası\'na dönüştürülmesinin de önemli olduğunu aktardı.

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter ise her şeyin başının üretim ve planlama olduğunu söyledi. Tarımsal ekonominin önemine de dikkat çeken Serter, Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nin bir an önce ekonomi gündemi ile toplanması gerektiğine dikkat çekti.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise \"Ülkemizde AKP iktidarının paraya dayalı uygulamaları sonucunda girmiş olduğumuz ekonomik bir darboğaz söz konusu. Türk Lirası yabancı paralar karşısında değer kaybetti. Biz CHP olarak her zaman ülkemizde ekonomik darboğazdan çıkılması için ekonomik reçeteleri sunduk. Ancak iktidarın yabancı sermaye gruplarına bağlı politikaları sonucunda Cumhuriyetle yaşıt fabrikalarımızın satılmasıyla, sanayi ve tarımın yok edilmesiyle bugünlere geldik\" dedi.



