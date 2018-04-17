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CHP'li Baydar, Bakan Yılmaz'a atanamadığı için intihar eden öğretmeni sordu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, 2014 yılında Sosyal Bilimler Öğretmenliği'nden mezun olmasına rağmen ataması yapılmadığı ve işsiz olduğu için Aydın'ın Kuşadası ilçesi sahilinde intihar eden Merve Çavdar (25) için Mil

17 Nisan 2018 16:24

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, 2014 yılında Sosyal Bilimler Öğretmenliği\'nden mezun olmasına rağmen ataması yapılmadığı ve işsiz olduğu için Aydın\'ın Kuşadası ilçesi sahilinde intihar eden Merve Çavdar (25) için Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'ın cevaplaması istemiyle TBMM\'ye yazılı soru önergesi verdi.
CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, önergesinde, \"Aydın\'ın İncirliova ilçesi kırsal Erbeyli Mahallesi\'nde yaşayan ve Sosyal Bilimler Öğretmenliği\'nden mezun olan Merve Çavdar, atanamadığı için depresyon haplarını içerek intihar etmiştir. Bu acı haberle birlikte iktidarınız boyunca atanamadığı için 43 öğretmenimiz hayatına son vermiştir. 2002 yılında 70 bin olan atanamayan öğretmen sayısı yanlış eğitim politikalarınız sonucu bugün 455 bine ulaşmıştır\" dedi. Milletvekili Baydar önergesinde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz\'dan şu sorulara yanıt istedi:
\"Merve Çavdar\'ın atanamadığı için bunalıma girip depresyon hapları içerek intihar etmesinden dolayı kendinizi sorumlu hissediyor musunuz? Merve Çavdar kızımızla birlikte öğretmen olarak atanamadığı için hayatına son veren 43 öğretmenimizin sorumluları kim ya da kimlerdir? Atama bekleyen öğretmenlerimizin atamalarının yapılması için daha kaç öğretmenimizin intihar etmesi gerekiyor? 109 bin öğretmen açığımız varken neden 25 bin öğretmen ataması yapıyorsunuz? Neden ücretli öğretmen çalıştırıyorsunuz?\"
Merve Çavdar, dün saat 17.00 sıralarında, Kuşadası Sahili\'nde yanındaki depresyon haplarını içerek yaşamına son vermişti.

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