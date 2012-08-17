CHP'li Batum'tan Metro Turizm savcısı hakkında suç duyurusu

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Prof. Süheyl Batum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve birçok CHP milletvekili ile adının geçtiği Metro Turizm iddianamesini hazırlayan savcı hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. “Suçlamak bu kadar kolay olmamalı” diyen Batum, savcıyı, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK) şikâyete hazırlanıyor.

Batum, “Değil 100 bin TL, 1 TL bile istediğimi gösteren tek bir telefon konuşmam, görüşmem, kaydım, bir bilgi, bir belge yoktur. Kesinlikle olamaz” dedi.

'Doğrudan beni ve CHP’yi hedef alan'

Batum, Metro Turizm'in sahibi ve 70 şüpheli hakkında önceki gün kabul edilen ve kendisine yönelik suçlamaların da yer aldığı iddianameye ilişkin TBMM’de basın toplantısı düzenledi. İddianame sonrasında bazı yazılı ve görsel basında doğrudan kendisini, CHP’yi hedef alan haberler yapıldığına dikkat çeken Batum, kurultay için Metro Turizm sahibi Galip Öztürk’ten kurultay için 100 bin TL aldığına ilişkin iddiaları, “Ne o iddianamede çetenin başı olduğu söylenen kişiden, iddianamede yer alan kişilerden, herhangi birisinden, ne Kurultay için, ne başka amaçla, ne özel olarak, değil, 100 bin lira değil, 1 lira bile istediğimi gösteren, tek bir telefon konuşmam, görüşmem, kaydım, bir bilgi, bir belge yoktur. Kesinlikle olamaz” dedi.

'Savcının gayri ciddi ve baştan savma iddianamesi'

“İddianame o haberlerdeki gibi ise, bir savcının bu denli gayrı ciddi, baştan savma, kişilik haklarına tecavüz eden bir iddianame hazırlamaya hakkı ve yetkisi yoktur, kesinlikle olamaz” diyen Batum’un açıklamaları şöyle;

'Bir otobüs tekerleği bile...'

“Yine bu kişilerin herhangi birisinde değil, otobüs, bir otobüs tekerleği bile istediğimi, aldığımı gösteren ispat eden tek bir telefon kaydım, tek bir telefon görüşmem, tek bir bilgi ve belge yoktur. Kesinlikle olamaz. Yine bu kişi ile, değil Genel Sekreterliğim süresinde tüm yaşamım boyunca yan yana geldiğimi, tanıştığımı, bir yerde beraber olduğumu, tek bir şey talep ettiğimi, aldığımı gösteren, ispat eden, böyle bir iddiada bulunulmasına neden olacak bir resmim, ve bir telefon kaydım da yoktur. Olamaz."

Savcıya suç duyurusu ve HSYK’ya şikâyet

"Savcıyı sizin huzurunuzda uyarıyorum. İster siyasal bir amaçla yapmış olsun, ister 'ne yapıp edeyim de CHP'yi ve doğrudan Süheyl Batum'u hedef alayım' diye düşünmüş olsun, bu denli gayrı ciddi, özensiz, maksatlı ve kişilik haklarıma doğrudan tecavüz eden, en temel haklarımdan biri olan masumiyet karinesini açıkça ve kaba bir şekilde ihlal eden bir davranışta bulunduğu için kendisini HSYK'ya şikâyet edeceğim. Ve kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım."