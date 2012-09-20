CHP’li Batum’dan Bekir Coşkun’a: Muhabirine sorsa niye Anayasa yaptığımızı anlardı

- Hülya Karabağlı

Ankara

CHP’nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi, Eskişehir Milletvekili Prof. Süheyl Batum, Cumhuriyet Gazetesi’ndeki köşesinden, “ Kemal Bey sizi anlamakta gerçekten zorlanıyor insan...“Cumhuriyeti yıkmak amaçları var, ülkeyi felakete sürüklüyorlar” diyorsunuz...Birlikte anayasa yapıyorsunuz..” diyen Bekir Coşkun’a, “ “Gazetesinin, muhabirine sorsa, niye anayasa yaptığımızı anlardı” diye yanıt verdi. Batum, “ Halka anlattıktan 6 ay sonra Bekir Coşkun gibi önemli bir gazeteci hala bunu anlamamışsa, bu işte bir terslik var demektir” dedi.

‘Ankara’dan mı, deniz kenarından mı?'

Bekir Coşkun’un ‘Son Mektup’ başlıklı yazısına Batum’dan eleştiri geldi. Coşkun’un, kaleme aldığı yazısında, “Hem bunların doğru dürüst olmadığını biliyorsun. Hem de bunlarla anayasa yapıyorsun” dediğini vurgulayan Batum, Nisan ayından bu yana her kesime her yere giderek neden anayasa yaptıklarını tek tek anlattıklarını söyledi.

Batum, “ Bize iç sormayan, sormak zahmetine bile katlanmayan İstanbul’dan mı, Ankara’dan mı, başka bir yerden mi deniz kenarından mı nereden yazdığını bilmediğim gazeteciler böyle yazınca, bizim bütün anlattıklarımız, TBMM’deki muhabirlerin bütün yaptıkları boşa çıkmış oluyor”. Batum’un, Coşkun’a eleştirileri şöyle:

‘Bekir Bey kadar aklımız, düşüncemiz, takdirimiz yok’!

Bunları sormak için parlamento muhabirleri, emekçiler, bütün işlerini çoluk çocuklarını bırakıp gece yarılarına kadar bizimle oturuyorlar. Biz, sadece AKP’ye yandaşlık edelim diye mi yapıyoruz bunları. Bizim Sayın Bekir Coşkun kadar aklımız, düşüncemiz veya takdirimiz yok!.

Bir anayasa hukukçusu olarak biz orada oturuyoruz, neden herkese anlattım ama bir defada da Bekir Coşkun’a anlatmak lazım. Çünkü, AKP tam 12 yıldır kendi medyasıyla kendi gücüyle şöyle bir algı yarattı.

‘AKP’nin özgürlükçü olmadığını göstermek’

AKP özgürlükçü, diğer partiler özellikle CHP özgürlükçü değil. Kime sorsak özgürlükçü, insanı temel alan bir Anayasa diyor. AKP, 2010’da böyle bir Anayasa yaptığını iddia etti. Kadınlara eşitlik getirdim, yargıya bağımsızlık, memurlara toplu sözleşme ve grev getirdim. Din vicdan özgürlüğü getirdim dedi. Yüzde 58 oy aldı. Bekir Bey, ne düşünürse düşünsün biz aynı oyuna bir daha gelmeyeceğimizi söylüyoruz. O yüzden oturduk.

‘Cinsel tercih, kadın erkek eşitliği, sendikal haklarda anlaşamadık’

Gelin bakalım özgürlüklerden başlayalım dedik.Örneğin basın özgürlüğünde, basın emekçilerinin hakları gelince AKP ile anlaşamadık. Din ve vicdan özgürlüğü dedik. Devletin dinler karşısında tarafsız kalması, kayırmaması, diğerini hor görmemesinde, sendikal haklarda, hakların istihdam biçimi ne olursa olsun herkes için geçerli olması gerekliliğinde, cinsel tercih maddesinde anlaşamadık.

Bundan sonra AKP ben özgürlükçüyüm onlar özgürlükçü değil derse, kendi yandaşlarıyla da bunların propagandasını yapmaya kalkarsa Bekir Coşkun gibi gazeteciler, emekçiler ‘doğru söylemiyorsunuz bak bu öneriye getirdiler kabul etmediniz’ desin istedik. Bunun için oturduk.

Ama bir bakıyorsunuz ki, Bekir Coşkun gibi gazeteciler hiç kimseyle konuşma gereği bile duymadan evinde, ya da gazetesinden ‘Ne diye Anayasa yapmakta oturuyorsunuz’ diyor. Bunu ben halka anlatıyorum zaten. Halka anlattıktan 6 ay sonra Bekir coşkun gibi önemli bir gazeteci hala bunu anlamamışsa, ve neden yapıyorsunuz diye halka anlatmaya çalıştığımızı soruyorsa bu işte bir terslik var demektir.

‘Canımız Anayasa çekti diye yapmıyoruz’

Sayın Bekir Bey’in zannettiği gibi ‘ay çok canımız anayasa çekti biraz, orada oturalım da koltuk ısıtalım Anayasa yapalım gibi görünelim gayreti içinde değiliz”.Hepimizin yaşantısına baktığında feda ettiğimiz şeylere bakıldığında çok açıklıkla ortaya çıkar. Ben umardım ki, biz bu gerçekleri Bekir Bey’e anlatmak durumunda kalmayalım.Ama, maalesef tekrar tekrar anlatmak zorunda kalıyoruz.

Artık bundan sıkıldım. ‘Kaçıngidin AKP istediğini yapsın. Hiç olmazsa sorumlu olmazsınız’ demesini ben uygun bulmuyorum. Uygun bulsaydım ben parlamenterliği deniz kıyısında yapardım.