CHP'li Batum: BDP'liler varken bu işler çözülemez jargonu geliştiriliyor

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP’nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi Prof. Süheyl Batum,‘Meclis’te BDP’liler varken bu işler çözülemez jargonu geliştiriliyor’ dedi. 1994 yılında dokunulmazlıkları kaldırılarak cezaevine gönderilen eski DEP milletvekilleri için ayağa kalkanların bugün BDP’lilerin içeri girmesini savunduklarını söyleyen Batum, “Liberal, köşe yazarları, iktidara yakın olanlar, bunları Meclis’ten attınız diye başımızda boza pişirmediler mi? Aynı adamlar, şimdi her şeyi bırakın, yolsuzlukları bırakın, BDP’lileri içeri atalım. Rahatlayalım diyorlar. Bu nasıl bir çelişki." diye konuştu.

'Hakan Fidan'ları karıştırmayın diyorlar'

“Bir taraf destek veriyorsa, MİT’in başındaki adam açıkça destek vermiş. Hakan Fidan’ları getirin diyoruz. Onu karıştırmayın” sözlerine dikkat çeken Batum, tüm bunlar varken Anayasa’nın sadece dokunulmazlıklarla ilgili maddesinin öne çekilmesinin planlandığını hatırlattı.

'Oslo'da devlet görevlilerinin sorumluluğu yok mu?'

Terör ortamında Anayasa yapıldığını, herkesin bundan şikâyetçi olduğunu, şehitler verildiğini, annelerin ağladığını ve Türkiye’nin çok üzgün olduğunu vurgulayan Batum, “BDP’liler Meclis’ten atalım deniyor. Oslo sürecindeki rezilhane konuşmaları ortaya çıkan devlet görevlilerinin sorumluluğu yok mu? Başbakanlar eğer böyle kişileri gönderirlerse sorumlu olurlar, bunlar vatana ihanet suçu oluşturur demiyoruz da, BDP ile ilgili yapalım diyoruz. Anayasada, neden onlarla ilgili bir düzenleme getirmiyoruz" dedi.

Tüm bu olan bitenlerin terörü gerçek anlamda bitirmenin mücadelesi olmadığını söyleyen Batum, "Biz BDP ile mücadele ediyoruz, BDP’lileri dışarı attık' deyip siyasi oy elde etme kaygısından kaynaklanıyor" dedi.