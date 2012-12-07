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Politika

CHP'li Batum: Barzani'yi kucaklayıp, dokunulmazlıkları kaldırmak olmaz

Süheyl Batum, yeni anayasa yapım sürecinde dokunulmazlıkların kaldırılmasının samimiyetsizlik olduğunu dile getirdi

07 Aralık 2012 17:32

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara


 
CHP’nin anayasa hukukçusu, Eskişehir Milletvekili Prof. Süheyl Batum, BDP’lilerin dokunulmazlıklarını kaldırmak için süreci başlatan AKP kanadına, Barzani ile gönderme yaptı. Batum, "Teröristleri Kandil’de barındıran kim? Irak’taki Kürt bölgesinin tek yöneticisi Barzani kim? Bu Barzani’yi çağırıp kucaklayacaksın, 'Türkiye Seninle Gurur Duyuyor' diye bağırtacaksın. Sonra, teröristi kucakladılar diye dokunulmazlıkları kaldıracaksın. Bununla kimi kandıracaksın" diye sordu.

Oslo görüşmelerini hatırlatan Batum, "Hakan Fidan’ı koruyup, 'terörizmi destekliyor' diye, milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldıracaksınız. Bu çelişkiyi nasıl anlatacaklar?" dedi.
 

'Yeni anayasa yaparken samimiyetsizler'


Batum, anayasaların genel metinler olduğunu, bu nedenle uzun süreli çözümler üretmek için yapıldığına dikkat çekti.

İktidarların, anlık kararları ve duygularına göre, anayasalarda geçici bir düzenleme yapılamayacağını söyledi. Batum’a göre, yeni anayasa yapım sürecinde böyle bir tutum izlenmesi de AKP’nin ne kadar samimiyetsiz olduğunu gösteren bir şey.

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