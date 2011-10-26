CHP'li Batum: Anayasa metninde son dakika golü olmamalı

HÜLYA KARABAĞLI / T24 ANKARA





Sivil bir Anayasa için oluşturulan Uzlaşma Komisyonu, usul ve yöntem konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon, süreç içerisinde kendi içinde derin bir uzlaşmazlık yaşanmaması için Anayasa’nın esasına geçmeden usulü belirleyecek.Uzlaşma Komisyonu’nun CHP’li üyesi Prof. Süheyl Batum, “ Anayasa yapımında en önemli noktadayız. Usul ve yöntem üzerinde anlaşırsak, esası dediğimiz bölümler kolay. Maddelerde çalışmak daha kolay” dedi.



'Çoğunlukla istediğimizi yaparız denemez’



12 kişilik komisyondan vize alan Anayasa metninin kritik aşamalarına dikkat çeken Batum, kırmızı çizgileri şöyle anlattı: Çıkarılacak metin, Anayasa Komisyonu ya da Genel Kurula gelip sayısal çoğunlukladeğiştirecek mi? Değiştiremeyecek mi? Bunlar esası aşan noktalar. Yani bizim yaptığımız metin, bir şekilde Genel Kurul’a gidip ‘çoğunluğumuz var’ diye isteyen istediği değişikliği yaparsa anlamı kalmaz. Yani bu metnin akıbeti ne olacak”





‘ Son dakika önergeleri olmamalı’



Anayasa yapım sürecinin herkese açık olduğunu anlatan Batum, “ Ben bir kişinin bile dinlenilmesinden yanayım. Yani bu süreçte, STK’lar, Mor Çatı, Kagider, Barolar gibi bütün örgütlerin hazırladıkları taslaklar var. Maddelere geçildiğinde en iyi formül onlardan çıkarsa öyle düzenlenir. Ancak, 12 kişinin üzerinde uzlaştığı metin üstünde son dakika önergelerini kabul etmeyiz. O zaman, komisyon çalışmasının bir anlamı kalmaz”



‘Bunları masadan kaldıralım anlayışı’



Uzlaşma Komisyonu’nun samimiyetle masaya oturduğunu söyleyen Prof. Batum, “Arkadaşlarımın yeni bir Anayasa için masaya oturduklarına inanıyorum. Usulü iyi belirlersek Anayasa yapılacağından umutluyum. Ben , Başbakanınsöylediklerinden böyle bir Anayasa istediği sonucu çıkartmadığım için o usulü iyi belirleyebilirsek, uzlaşılacağına inanıyorum. Arkadaşlarımın ‘ bunları masadan kaldırayım’ diye düşündüklerini sanmıyorum.





‘ Makul süre 12-16 ay’





Batum, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ‘9 ay da yapılır’ sözleriyle alevlenen Anayasanın yapım süreciyle ilgili, “ Bize göre de makul bir sürede olmalı. 5 sene makul olmaz. Başbakanın dediği gibi ‘9 ayda bitirin’ olmaz. Yeni kurulmuş devletlerde 6- 7 yılı da buluyor. Ama,biz yeni kurulmuş bir devlet değiliz. ‘Hadi hadi lafını söyleme şimdi. Zamanınız yok şimdi’ engellemeleri de doğru olmaz. Böyle yapılırsa toplumun Anayasası olmaz. Herkesin görüşüne yer verilmeli. 12-16 aydaAnayasa olur”.

