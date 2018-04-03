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CHP'li Basmacı'dan Pamukkale'ye 2 saatlik ücretsiz girişe tepki

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - CHP Denizli Milletvekili ve CHP Grup Yönetim Kurulu üyesi Melike Basmacı, 'Turizm Haftası' etkinliği kapsamında, Pamukkale'ye girişin 16

03 Nisan 2018 16:40

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - CHP Denizli Milletvekili ve CHP Grup Yönetim Kurulu üyesi Melike Basmacı, \'Turizm Haftası\' etkinliği kapsamında, Pamukkale\'ye girişin 16.00 ile 18.00 saatleri arasında 1 günlüğüne ücretsiz yapılmasına tepki gösterdi. Basmacı, \"2 saati \'lütuf\' olarak görenler, hem kendi tanıtımlarını yapıyor hem de halkla dalga geçiyor\" dedi.
Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, 1 Nisan Pazar günü yaptığı yazılı açıklamayla \'Turizm Haftası\' etkinlikleri kapsamında, 17 Nisan Salı günü 16.00 ile 18.00 saatleri arasında Pamukkale\'ye girişin ücretsiz olacağını duyurdu. Uzun süredir Pamukkale\'ye ücretsiz girişin sağlanmasını hedeflediklerini belirten DENTUROD Başkanı Şen, bu hedefe 1 günlük belli saatler içinde ulaştıklarını söyledi. Şen, asıl hedeflerinin, ayda en az 1 pazar günü ören yerlerini ücretsiz hale getirebilmek olduğunu kaydetti.
\'PAMUKKALE\'DEN GİRİŞ ÜCRETİ ALINMASIN\'
CHP Denizli Milletvekilli Melike Basmacı, Pamukkale\'ye 2 saatlik ücretsiz girişe tepki gösterdi. Basmacı, \"Etkinliği bedava yapmaktaki amaç protokolün kalabalıkla karşılanması, alkışlanmasıdır. 2 saatlik bedava olacak girişte kalabalıkta izdiham yaşanacak, Pamukkale ne kadar gezdirilip, tanıtım yapılacak? 2 saati lütuf olarak görenler hem kendi tanıtımlarını yapıyor hem de halkla dalga geçiyor. Bu konuda defalarca önerge verdim, konuyu Meclis gündemine taşıdım. Cevap verin, Denizli halkı neden Pamukkale\'ye bedava giremiyor? Pamukkale bizimdir bizim kalacak. Bahşiş istemiyoruz. Pamukkale halkımıza tekrar verilsin. Giriş ücreti alınmasın\" dedi.

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