CHP'li Basmacı'dan Erdoğan ziyaretine güvenlik önlemi eleştirisi

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA)- CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın cumartesi günü yaptığı Denizli ziyareti nedeniyle yolların kapatıldığını ve halkın kabus gibi bir gün yaşadığını savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın geçen cumartesi günü Denizli\'ye gelmesi nedeniyle alınan güvenlik önlemlerini hatırlatan CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, AK Parti İl Danışma Kurulu Toplantısı\'na katılıp, Valilik ve Denizli Büyükşehir Belediyesi\'ni ziyaret ettikten sonra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'nin kızının nikah törenine katılan Erdoğan\'ın halktan bu denli korunma girişiminin nedenini anlayamadığını ifade etti. Yazılı açıklama yapan Basmacı, Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin yap- boza döndürdüğü yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin çile üstüne çile çekmeye mahkum bırakıldığını dile getirdi. Basmacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'nın kızının düğün merasimine katılımı nedeniyle Denizli halkının mağduriyet yaşadığını öne sürdü. Basmacı, açıklamasında, \"Şehrin ana artellerini birbirine bağlayan yolların araç trafiğine kapatılması nedeniyle Denizli halkı kabus dolu bir gün yaşadı. Koruma ordusu eşliğinde Denizli sokaklarında boy gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın dakika süren geçişi için saatler öncesinden kapanan yollar vatandaşları bezdirdi. Adeta gösteriş yapıldı. Herkesin isteği, artık yol kapatma dönemlerinin sona ermesidir. Cumhurbaşkanının cumhurdan bu denli koruma girişimi nedendir anlamak mümkün değil. Cumhurun kendisi pekala başkanını koruyabilir. Bu durum sadece Denizli\'ye has değil, yurdun dört bir yanında yaşanmaktadır. 23 Nisan, 10 Kasım, 29 Ekim gibi milli bayramların içini boşaltmak için çeşitli bahaneler üreterek gayret gösteren siyasi erke sesleniyorum. Koruma ordusu ile gösteriş yapma ve yol kapatmaların sona erdirilmesi için aynı duruşu sergilemelerini bekliyoruz. O zaman samimiyet testinden başarılı ile geçebilirler. Cumhur makul şüpheli mi ki onu kendi seçtiği başkanından koruyorsunuz? Hepimiz bu vatanın evlatlarıyız\" ifadelerine yer verdi.



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