CHP'li başkanlardan kardeşlik mesajı

İzmir'de birbirlerini vurdurtmak için adam tuttukları ileri sürülen Çiğli Belediye Başkanı CHP'li Ensari Bulut ile eski CHP Çiğli İlçe Başkanı Ali Rıza Koçer, ortak açıklama düzenleyip iddiaları reddetti, kardeşlik mesajı verdi.Ahmet Priştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde düzenlenen açıklamaya, Çiğli Belediye Başkanı CHP'li Ensari Bulut ile eski CHP Çiğli İlçe Başkanı Ali Rıza Koçer katıldı. Bulut ile Koçer, ortak açıklamaları öncesi, kol kola girdi, tokalaşarak kardeşlik mesajı verdi.Başkan Bulut, “Gerçeklerle ilgisi olmayan haberler üzerine bu buluşmayı zorunlu gördük. Bize atfen yazılan haberler hepimizi şoke etti. Çiğli'de bundan yaklaşık iki yıl önce polisin de sorguladığı olaylarda, sanık konumunda olan bazı kişilerin verdiği beyanlar üzerine savcılık, benim ve eski ilçe başkanımızın yeniden ifadesine başvurmuştur. Bu ifadelerimizde ne benim ne de Koçer'in birbirimize yönelik, bırakın suçlamayı, imada bile bulunmamız söz konusu değil” dedi.Bulut, Koçer ile çok yakın arkadaş olduklarını, dosyanın kapatılması sırasında sansasyonel haberlerin yapılmasının, CHP'nin Çiğli'de yükselişinin önüne geçmek için bir tuzak olduğunu ifade etti. Bulut, şunları söyledi:“Bizim Koçer ile yeğenlerimiz evli. Arkadaşlığın yanı sıra akrabayız. Bizde ne aşiret, ne kan davası olur. Yapılan bu yakıştırmalarla, CHP'nin Çiğli'de yükselişinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu olayda hakkımda en ufak bir suçlama, kanıt, belge, bilgi yoktur. Tüm gelişmeleri Emniyet Müdürü'ne ve Vali'ye aktardım. Haberler bizi manen yaraladı. Değerli ilçe başkanımızla hep yanyana olacağız. 2009 yerel seçimlerinde CHP'nin daha büyük farkla seçimi kazanması için çalışacağız ve seçimi halk desteğiyle alamayacaklarını anlayanların oyunlarını da boşa çıkaracağız.”Eski CHP Çiğli İlçe Başkanı Ali Rıza Koçer de, yazılanların yalan ve senaryo olduğunu belirterek, "Kanıtlasınlar Konak Meydanı'nda kendimi asarım" diye konuştu.Koçer şöyle devam etti: “Çiğli'de yaşanan olayların ardından yakalanan kişilerin görüşmelerinde bizim adlarımızdan söz edilmişti. Emniyet de 11 sorunun benim tarafımdan cevaplanmasını istemiş. Savcı da bu sorularını bana verdi, bir hafta içinde cevaplamamı istedi. Ben, Başkan Bulut'la bu işin takipçisiyiz. Ortaya atılan iddialar, komplodan başka bir şey değil. En kısa sürede aydınlatılacağına inanıyoruz. Biz, bugüne kadar alnımıza leke sürmedik. Leke süren olursa alnını karışlarım.”Çiğli İlçesi'nde gerçekleştirilen ‘Tırpan 1’ ve ‘Tırpan 2’ adlı operasyonların ardından genişletilen soruşturmada, Çiğli Belediye Başkanı Ensari Bulut ile eski CHP Çiğli İlçe Başkanı Ali Rıza Koçer'in, bir hafta arayla savcı Murat Gök tarafından ifadelerine başvuruldu. Bulut ile Koçer'in birbirlerini vurdurtmak için adam tuttukları ileri sürüldü, bu konuda ifadeleri alındı. İki yıl önce meydana gelen olaylarda Çiğli Belediye Başkanı Bulut bıçakla yaralanmış, daha sonra da o zaman CHP İlçe Başkanı olan Koçer ayağından vurulmuştu. Olaylar Bulut'un kardeşinin kurşunlanmasıyla devam etmişti.