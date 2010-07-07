-CHP'Lİ BAŞKANLAR YARIN TOPLANACAK ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - CHP il ve belediye başkanları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın Ankara'da bir araya gelecek. CHP İletişim Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın yarın başlayarak cuma günü sona erecek toplantılarla ilgili olarak il ve belediye başkanlıklarına bir genelge gönderdiği anımsatıldı. Açıklamaya göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yarın parti genel merkezinde yapılacak toplantıya, il ve belediye başkanları ile il genel meclisi başkan ve grup başkanvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ve milletvekilleri de katılacak. CHP Genel Merkezi'nde 9 Temmuz Cuma günü yapılacak il başkanları toplantısına ise MYK üyeleri katılacak. Toplantılarda yerel yönetimlerin sorunlarının yanı sıra milletvekili seçimlerine yönelik hazırlıkların da ele alınacağı bildirildi.