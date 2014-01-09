CHP'li başkana seks kasedi şantajı

Aydın’ın Didim İlçesi’nin CHP’li Belediye Başkanı Mümin Kamacı’ya seks kasediyle şantaj yapıldığı iddiasıyla, jandarma, aralarında Akbük Belediye Başkanı Mehmet Erçin Sandalcı ve CHP’li bazı eski yöneticilerin de bulunduğu kişilere yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan olmazken, şüphelilerin bilgisayar kasalarına incelenmek üzere el konuldu.

Doğan Haber Ajansı'na göre Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı, gizlice çekilmiş seks kasetiyle kendisine şantaj yapıldığını ileri sürüp, geçen 30 Aralık’ta savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Akbük İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından savcılığın talimatıyla CHP’li Akbük Belde Belediye Başkanı Mehmet Erçin Sandalcı ile biri daha önce Aydın miletvekiliği için aday olan ancak seçilemeyen, diğeri ise Didim İlçe Teşkilatı Başkanlığı yapan CHP’li eski yöneticinin de aralarında bulunduğu bazı kişilere yönelik, bugün öğle saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Didim ve Akbük Beldesi’ndeki 11 ayrı adres ile Akbük belediyesi’ne düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan olmazken, şüphelilerin bilgisayar kasalarına incelenmek üzere el konuldu. Jandarmanın Akbük Belediye Başkanı Sandalcı’nın ev ve ofisi ile kayınbiraderi T.B.’nin evinde de arama yaptığı bildirildi. Operasyon sırasında Başkan Sandalcı’nın Ankara’da olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında operasyonların sürdüğü bildirilirken, söz konusu seks kasetinin Başkan Kamacı’nın tekrar belediye başkan adayı gösterilmesinin ardından CHP Genel Merkezi’ne de ulaştırıldığı iddia edildi.

Adaylık kavgası

Didim Belediye Başkanlığı için turizmci Murat Kalaycı, eczacı ve Didim Eski Belediye Başkanı Mehmet Soysalan, Akbük Belediye Başkanı Mehmet Erçin Sandalcı, maliyeci Şevket Bedir ile mevcut belediye başkanı Mümin Kamacı aday adaylığını açıklamıştı. Ancak, geçen 22 Aralık’taki CHP Parti Meclisi, Kamacı’yı aday göstermişti. Kamacı’nın adaylığın açıklanmasının ardından seks kasetinin CHP Genel Merkezi’ne ulaştırıldığı, çekilmeye zorlandığı iddia edildi.