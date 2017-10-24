CHP'li başkana, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten soruşturma

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediye Başkanı CHP\'li Ekrem Eşkinat hakkında, \'Cumhurbaşkanı\'na alenen hakaret\' ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat\'ın CHP merkez ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik sözleri nedeniyle, \'Cumhurbaşkanı\'na alenen hakaret\' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı açan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, konuşmanın yerel bir gazetede yayımlanmasını ihbar kabul etti.



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