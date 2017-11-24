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CHP'li başkana, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 7 yıl 8 ay hapis istemi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)-TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Eşkinat hakkında, ilçe kongresindeki konuşması sırasında söylediği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlar

24 Kasım 2017 18:20

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)-TEKİRDAĞ\'ın Süleymanpaşa ilçesi Belediye Başkanı CHP\'li Ekrem Eşkinat hakkında, ilçe kongresindeki konuşması sırasında söylediği sözler nedeniyle \'Cumhurbaşkanına hakaret\' ve \'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme\' suçlarından 7 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, CHP Süleymanpaşa ilçe teşkilatının 22 Ekim\'deki olağan kongresinde Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ın sözlerinin, yerel gazetede yayımlanmasına vurgu yapıldı. Haber ihbar kabul edilerek resen soruşturma başlatıldığı belirtilen iddianamede, konuşmanın diğer medya organlarında da yer alarak aleniyet kazandığı kaydedildi. Savcılıktaki ifadesinde Eşkinat, makam ve kişi belirtmediğini, herhangi bir hakaret amacı olmadığını, halkın ayaklanması, şahlanmasından kastının partililerin çalışması olduğunu ve partililere hitap ettiğini anlattı. Ömrünün legal siyasetin içinde geçtiğini, herhangi bir şekilde halkı sokağa dökmek ya da ayaklandırmak gibi bir amacı olmadığını kaydeden Eşkinat, çağdaş, demokratik, parlamenter rejimden yana olduğunu, demokrasiye sahip çıkılmamasının sonucunun faşizm ve diktatörlük olacağını, birlikte mücadeleye sahip çıkılması gerektiğini aktardı.
Soruşturmayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatı Ahmet Özel\'in, Eşkinat\'tan şikayetçi olduğu belirtilerek, Adalet Bakanlığı\'ndan da \'Cumhurbaşkanına hakaret\' suçuna ilişkin kovuşturma izni alındığı belirtildi. Eşkinat\'ın bazı sözlerinin düşünce özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak Erdoğan\'a hakaret kastı taşıdığı vurgulanan iddianamede, bazı ifadelerin ise kin ve düşmanlıkla kongrede bulunanları Cumhurbaşkanı\'na karşı ayaklanmaya tahrik ettiği kaydedildi. İddianamede, Mehmet Ekrem Eşkinat\'ın \'Cumhurbaşkanına hakaret\' ve \'Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek\' suçlarından 2 yıl 2 aydan, 7 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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