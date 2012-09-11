CHP'li başkan 'cinsel saldırı' iddiasıyla tutuklandı

Sivas'ta 2004 yılında bir öğretmene tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan CHP Akıncılar İlçe Başkanı H.Ç, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Edinilen bilgiye göre, 2004 yılında, Akıncılar İlköğretim Okulu'nda görevli sınıf öğretmeni E.S'ye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen H.Ç, öğretmenin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan H.Ç, dava devam ettiği için 4 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Mahkeme, dava sonucunda H.Ç'yi, ''cinsel saldırı'' suçlamasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Yargıtay'ın cezayı onamasının ardından, H.Ç tutuklanarak, Şebinkarahisar Cezaevi'ne gönderildi.

Evli ve 3 çocuk babası H.Ç'nin, 29 Mart'ta yapılan genel kurulda CHP Akıncılar İlçe Başkanlığı'na seçildiği belirtildi. Öğretmen E.S'nin olaydan sonra başka bir ile tayin olduğu öğrenildi.