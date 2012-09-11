T24 LogoT24 Logo
Yaşam

CHP'li başkan 'cinsel saldırı' iddiasıyla tutuklandı

CHP Akıncılar İlçe Başkanı H.Ç, ''cinsel saldırı'' iddiasıyla tutuklandı.

11 Eylül 2012 22:21

Sivas'ta 2004 yılında bir öğretmene tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan CHP Akıncılar İlçe Başkanı H.Ç, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Edinilen bilgiye göre, 2004 yılında, Akıncılar İlköğretim Okulu'nda görevli sınıf öğretmeni E.S'ye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen H.Ç, öğretmenin şikayeti üzerine gözaltına alındı.
 
Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan H.Ç, dava devam ettiği için 4 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Mahkeme, dava sonucunda H.Ç'yi, ''cinsel saldırı'' suçlamasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.
 
Yargıtay'ın cezayı onamasının ardından, H.Ç tutuklanarak, Şebinkarahisar Cezaevi'ne gönderildi.
 
Evli ve 3 çocuk babası H.Ç'nin, 29 Mart'ta yapılan genel kurulda CHP Akıncılar İlçe Başkanlığı'na seçildiği belirtildi. Öğretmen E.S'nin olaydan sonra başka bir ile tayin olduğu öğrenildi.
 

ETİKETLER

CHPsivasCHP Akıncılar İlçe Başkanıtaciz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24