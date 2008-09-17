CHP'li başkana çete davası

Gaziantep'te CHP Şahinbey ilçe kongresinde kavga çıkarttıkları, iş adamları ve vatandaşlardan haraç aldıkları, tehditte bulundukları, çek senet tahsilatı ve yağma yaptıkları iddia edilen, aralarında CHP İl Başkanı Hasan Öztürkmen’in de bulunduğu 53 sanıklı çete davasına başlandı. Çete üyelerinden 16’sı ilk duruşmada tahliye edilirken, tutuksuz CHP İl Başkanı Öztürkmen, iddialarla ilgisinin olmadığını savundu.



Bu yılın ocak- mart ayları arasında yapılan operasyonla yakalanan ve çete lideri olduğu iddia edilen madeni yağ işletmecisi Yılmaz Öztürkmen ile yakın akrabalarının da bulunduğu tutuklu 21 sanık, Adana’daki özel yetkili 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Tutuksuz sanıkların katılmadığı duruşmada, haklarında 3’er yıldan 33’er yıla kadar hapis cezası istenen sanıktlar savunmalarını yaptı. Çete lideri olduğu iddia edilen Yılmaz Öztürkmen, suç örgütüyle ilgisinin olmadığını, böyle bir oluşumun içine girmediğini iddia etti. Bazı kişilere borçlarını ödemeleri için işkence yaptırdığı suçlamasını da kabul etmeyen Öztürkmen, “Bana suçlamada bulunan kişilerin çoğunu tanımıyorum. Neden beni suçluyorlar anlamadım” dedi.





İL BAŞKANININ İSTEĞİ ÜZERİNE KONGRE DAĞITTILAR





CHP Şahinbey İlçe kongresini, CHP İl Başkanı Hasan Öztürkmen’in istemi ve çete lideri Yılmaz Öztürkmen’in yönlendirmesiyle psikolojik sorunlu sopalı 30 kişi ile basıp kargaşa yarattığı iddia edilen sanıklardan Bahadır Kendirci, suçlamayı kabul etmedi. Yılmaz Öztürkmen’in yanında 1.5 yıl çalıştığını ifade eden Kendirci, “Diğer sanıklardan hiç kimseyi tanımam. Çek senet tahsilatı ile bir ilgim yoktur. Yılmaz Öztürkmen ile birlikte siyasi partinin kongresine katıldığım doğrudur. Burada tişört, broşür benzeri malzemelerin dağıtımında yardımcı oldum. Başka da bir eylemde bulunmadım. Bu şekilde daha önce de Yılmaz Öztürkmen ile parti faaliyetlerinde çalışmıştım” dedi.



Kongrede olay çıkarttığı için Yılmaz Öztürkmen’den 500 YTL harçlık alıp adamlarına dağıttığı öne sürülen Mehmet Cihangir Beğer ise, Yılmaz Öztürkmen’in kendisini araması üzerine ağabeyi Metin Oktay Beğer ile Cenk Tekin, Hamza Demiraslan ve Halil Beğer’i de yanına alarak ilçe kongresine çayla, yemek servisi işlerini yapmaya gittiğini iddia etti. Diğer sanıklar ise çete suçlamasını kabul etmedi.





Mahkeme heyeti, sanıklardan Hikmet Aydın, Yahya Gezici, Ökkeş Karaoğlu, Cuma Aslan, Hamza Demiraslan, Nuri Kavgacı, Salih Dana, Murat Karakuzulu, Ali Gürsel, Mehmet Ali Kaya, Muzaffer Bergel, Burhan Kaygusuz, Ali Durmuş, Mehmet Cihangir Beğer, Hüseyin Koyun ve Bahadır Kendirci’nin tahliyesine; çete lideri Yılmaz Öztürkmen, Enver Yılmaz, Cenk Tekin, Mahmut Beğer ve Fatih Kılın’ın ise tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.





BAŞKANIN TALİMATLA İFADESİ ALINACAK





‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım ve yataklık etmek’ suçundan 6 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz İl Başkanı Öztürkmen’in diğer tutuksuz sanıklarla birlikte talimatla savunmaları alınacak. Öztürkmen hakkındaki suçlama iddianamede şöyle belirtildi:

“19.1.2008 günü Şahinbey İlçesi CHP İlçe Başkanlığı seçimlerinde şüpheli Yılmaz Öztürkmen’in akrabası olan şüpheli Hasan Öztürkmen’in isteği üzerine Yılmaz Öztürkmen şüpheliler Bahadır Kendirci ve Mehmet Cihangir Beğer’i arayarak yanlarına adam toplayıp CHP Şahinbey ilçe kongresinin yapıldığı yere gitmelerini isteyerek, burada Hasan Öztürkmen’in desteklediği adaya rakibi olan Avukat Deniz Kurtoğlu’nun dövülmesini istedi.



Şüpheliler Bahadır Kendirci ve Mehmet Cihangir Beğer’in yanlarına 30 civarında genç alarak şüpheli Yılmaz Öztürkmen’in talimatıyla kongrenin yapıldığı salonda kargaşa çıkardıkları ve şüpheli Yılmaz, babası Ahmet Öztürkmen’i arayarak CHP kongresinin yapıldığı yere 30 adam gönderdiğini bu kişilerin psikopat ve sopalı kişiler olduğunu, kongreyi Hasan Öztürkmen yanlısı adayın kazanmasından sonra Yılmaz Öztürkmen’in Mehmet Cihangir Beğer’e para vererek bu parayı kongrede olay çıkartan kişilere dağıtmasını söylediği bu şekilde şüphelinin çıkar amaçlı suç örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte çıkar amaçlı suç örgütüne iş vermek suretiyle örgüte yardım ve yataklık ettiği anlaşılmaktadır.”





BENİMLE İLGİSİ YOK





Öte yandan İl Başkanı Hasan Öztürkmen, iddialarla yakından uzaktan alakası olmadığını ileri sürerek, açılmış bir dava hakkında konuşmak istemediğini söyledi. Öztürkmen, Yılmaz Öztürkmen’in halasının oğlunun oğlu olduğunu, akraba evliliği nedeniyle soy isimlerinin birbiriyle aynı olduğunu kaydetti.





