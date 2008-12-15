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Politika

CHP'li başkan Tekin, AKP'yi temelden sarsacak!

CHP İstanbul İl Başkanı Tekin, yarınki basın toplantısında, AKP İstanbul il binasıyla ilgili şok belgeler açıklayacak

15 Aralık 2008 02:00

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, yarın bir basın toplantısı düzenleyerek, AKP İstanbul il binasıyla ilgili şok belgeler açıklayacağını söyledi. Tekin, binanın yapımıyla ilgili çok ciddi iddiaların gündeme geleceğini ifade etti.
Tekin, konuyla ilgili gazetecilere, "AKP'nin il binasını yapan işadamına dikkat edin. Bakalım devletten iş almış mı? O işadamını ben açıklayacağım. Bana cevap veremeyecekler çünkü, hepsi belgeli. Hatta videolar var" dedi.
Olayın, AKP il binasının yapım aşamasıyla ilgili olduğu, yapım sırasında hem suç teşkil eden hem de utanç verici bazı şeylerin yaşandığı iddia ediliyor.

İstanbul'da AKP'nin temelinde neler var?

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