CHP'li başkan Tekin, AKP'yi temelden sarsacak!

İstanbul'da AKP'nin temelinde neler var?

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, yarın bir basın toplantısı düzenleyerek, AKP İstanbul il binasıyla ilgili şok belgeler açıklayacağını söyledi. Tekin, binanın yapımıyla ilgili çok ciddi iddiaların gündeme geleceğini ifade etti.Tekin, konuyla ilgili gazetecilere, "AKP'nin il binasını yapan işadamına dikkat edin. Bakalım devletten iş almış mı? O işadamını ben açıklayacağım. Bana cevap veremeyecekler çünkü, hepsi belgeli. Hatta videolar var" dedi.Olayın, AKP il binasının yapım aşamasıyla ilgili olduğu, yapım sırasında hem suç teşkil eden hem de utanç verici bazı şeylerin yaşandığı iddia ediliyor.