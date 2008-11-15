CHP'li başkan işsizleri sırayla çalıştırıyor

Erzincan'ın merkeze bağlı 570 nüfuslu Altınbaşak beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Ercan Bektaş, işsizliğin önüne geçmek için kaldırım ve yol yapım çalışmalarında işsizleri sırayla çalıştırmaya başladı.



Günlüğü 30 YTL'den bugüne kadar 240 kişiyi çalıştırdıklarını belirten Altınbaşak Belediye Başkanı Ercan Bektaş, bir taşla iki kuş vurduklarını savundu. Beldede işsizliğin had safhada olduğu vurgulayan Başkan Bektaş, uygulamaya ilişkin şunları söyledi:



"2007 yılında Beldes programı kapsamında yapımına başlanan ve 220 bin YTL'ye mal olacak 1.5 kilometrelik Kırklar Caddesi'nin bordür ve parke taşı döşeme işinde her gün 21 işsizi çalıştırıyoruz. Ayrıca yine belediyeye ait bordür taşı üretim tesislerinde de beldemizdeki işsizler görev alıyor. Bu yöntemle belediyede 240 kişiye iş istihdamı sağlandı. Yani beldedeki işsizler sırayla belediyenin işinde çalışıp geçimlerini temin ediyor. Ayrıca para beldede kalıyor, esnafa da hareketlilik getiriyor.''



Ekonomik krizle birlikte yaşanan işsizliğin kendilerini çaresiz bıraktığını söyleyen belde sakinlerinden evli 2 çocuk babası 28 yaşındaki Tekin Şahan, "Başkanımızın uygulaması ile birlikte cebimize para girdi. Çok zor günler yaşıyoruz. İş için batıya da gitmek artık çözüm değil. Çünkü Türkiye'nin dört bir tarafı aynı durumda'' dedi.

