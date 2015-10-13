CHP'li Barış Yarkadaş: Bu canavarı AKP yarattı

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP Tuzla İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği Ankara katliamını protesto eyleminde konuştu. Yarkadaş, "Ankara katliamı, AKP'nin yanlış dış politikasının sonucudur. Erdoğan, Davutoğlu ve Fidan'ın hem istifa etmesi hem de hesap vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yarkadaş, "İnsanlarımızın katledilmelerinin siyasi sorumluluğu, AKP hükümeti, Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı Kişisel İstihbarat Teşkilatı'na çeviren, sadece Tayyip Erdoğan'ın muhaliflerini bastırmak, sindirmek, gözaltına aldırmak için operasyonlar düzenleten Hakan Fidan'dadır" dedi. Yarkadaş, "Üçünün de hemen istifa etmesi ve bu katliamın siyasal sorumluluğunun hesabını vermeleri gerekir" ifadesini kullandı.

"O örgütleri Türkiye'ye siz getirdiniz"

"Bu katliam, AKP'nin son yıllarda izlediği yanlış dış politikanın sonucudur" şeklinde konuşan CHP'li Yarkadaş, "Türkiye'yi, Ortadoğu bataklığına sokan ve Ortadoğu'daki terör örgütlerini Türkiye'nin içine kadar taşıyan AKP, kendi eliyle yarattığı canavarın oluşturduğu kan gölünün içinde boğulacak noktaya gelmiştir. Ancak Türkiye umutsuz değildir. Türkiye, AKP'nin yanlış politikalarına da mahkum değildir. Bu karanlıktan ve bu yanlış politikalardan en kısa sürede çıkacağımızı, halkımızın da umudunu koruması gerektiğini söylüyoruz."

Yarkadaş, "Katliamda hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızın önünde de saygıyla eğiliyoruz" ifadesini de kullandı.

CHP Tuzla İlçe Başkanı Ali Çelik de Ankara katliamının sorumlularının, halkın birlikte yaşama arzusunu yok edemeyeceğini belirtti.