CHP'li Balbay'dan YSK'ya çağrı: Adayların diplomalarını da yayımlayın!

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, YSK'ya çağrıda bulundu. Balbay YSK'dan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girecek olan her adayın üniversite diplomalarını yayımlamasını istedi.

Balbay’ın, kendi sosyal medya hesabından yayınladığı konuşmada, daha önceki seçimlerdeki adaletsizlikten bahsederek, bu seçimlerde YSK’dan bir tek ricada bulundu…