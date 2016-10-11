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CHP’li Balbay’dan AKP’li Kuzu’ya: Hocasınız ama AKP'de staj bile yapamazsınız!

"Zaten toplumdan gelen pek çok şeyi duymuyorsunuz"

11 Ekim 2016 20:55

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ile AKP İstanbul Milletvekili Anayasa Profesörü Burhan Kuzu NTV'de katıldıkları programda tartıştı. Balbay, "Kendi partinde genel başkan adayı bile olamadın" diyen Kuzu'ya, "O zaman parti içi demokrasiyi konuşacaksak siz bana laf edemezsiniz Burhan hocasınız ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nde staj bile yapamazsınız" diye karşılık verdi.

Birgün’de yer alan habere göre, Balbay, programda esnasında soy ismini "Baybal" diye telaffuz eden Burhan Kuzu'yu uyardı. Burhan Kuzu da programa Ankara'dan bağlanan Balbay'a, stüdyoda iletişim ve ses sorunu olduğunu söyledi. Mustafa Balbay ise buna karşılık "Zaten toplumdan gelen pek çok şeyi duymuyorsunuz" diye karşılık verdi.

Burhan Kuzu ise Balbay'a, "Öyle bir şey yok kendi partinde aday bile olamadın. Bırakınız Allah'ını seversen sayın Baybal. Konuyu demokrasiden muhalefetten başka bir tarafa çekmenin bir anlamı yok" diye hitap etti. Bunun üzerine Balbay da Kuzu'ya, "O zaman parti içi demokrasiyi konuşacaksak siz bana laf edemezsiniz Burhan hocasınız ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nde staj bile yapamazsınız" diye yanıt verdi.

 

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