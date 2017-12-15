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Politika

CHP'li Balbay: Yunanistan işgal etiği adalara belediye başkanı atıyor

Balbay, Meclis kürsüsünden hükümete Ege adalarına ilişkin açıklama yapma çağrısında bulundu

15 Aralık 2017 03:46

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında Yunanistan tarafından işgal edildiği öne sürülen Ege adalarına ilişkin bir iddiayı dile getirdi. Balbay, "Yunanistan'ın bayrak diktiği 18 adadan üçüne belediye başkanı atadığını ve idari yapısına resmen kattığını" öne sürdü. Balbay Meclis kürsüsünden, "bu konuda hükümetten açıklama bekliyorum" diye seslendi.

Balbay, konuşmasında şunları söyledi:

"Yunanistan tarafından İzmir açıklarındaki Koyun adasına Evangelos Angelakos, Aydın açıklarındaki Eşek adasına Evangelos Kottoros, Muğla açıklarındaki Keçi adasına İonnis Galouzis belediye başkanı olarak atandı. Yunanistan işgalden bir adım daha ileri gitti. Kendince bu adaları ilhak etti."
Lozan anlaşmasına göre Ege adalarının silahsız olması gerektiğine dikkat çeken Balbay şöyle devam etti:
"Buna karşın Yunanistan kendi sınırları içindeki Ege adalarını silahlandırıyor. Hızını alamıyor, Türkiye sınırları içindeki adaları da işgal ediyor. Hükümet buna sessiz kalıyor. Muhalefet belediyelerine operasyon düzenlemek için bahane arayan hükümet, önce bu adalara baksın."

"Tarihte Lozan var, bugün de onu bozan var" diye seslenen Balbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülke sahipsiz değil. Adalar konusunu unutturmaya çalışsalar bile Ümit Yalım gibi geçmişte Milli Savunma Bakanlığı'nda görev yapmış bir yurtsever çıkar, her şeyi adım adım takip eder. Gerek Yalım'ın çalışmaları gerekse bizim araştırmalarımız Yunanistan'ın adım adım Ege'yi bir Yunan gölü haline getirmekte olduğunu gösteriyor. Hükümeti vatan toprağına sahip çıkmaya çağırıyorum.

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