CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, kapı kapı dolaşıp soğan dağıttı

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Bakırköylülerin evlerine giderek soğan dağıttı.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, vatandaşlara soğan dağıtırken şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye’de çok uzun yıllardan beri tarım ve hayvancılıkta, sanayi üretiminde çok ciddi düşüş var. Biz istiyoruz ki; Türkiye insanı üreterek büyüsün. Sadece tüketim ekonomisiyle, beton ekonomisiyle, sıcak para ekonomisiyle Türkiye büyüyemez. Türkiye’nin büyüyebilmesi için soğanını, patatesini, pamuğunu, tütününü, incirini üreten bir ülke olması gerekir. Öğrenci olduğum yıllarda; dünyada kendi kendine yeten yedi ülkeden biriydi. Ama ne yazık ki son 10-15 yıldır Türkiye’de uygulanan politikalarla tarım ve hayvancılık bitirildi. Üretim yok sayıldı. Tarım üretimi yeterince desteklenmediği için halka ucuz ve kaliteli tarım ürünü ulaştırılamadı. Tarlalar ürünsüz, halkımız besinsiz kaldı.”

Kerimoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan da şu mesajı paylaştı:

"Son yıllarda yetersiz tarım üretiminden dolayı soframızda en çok tükettiğimiz gıdaların fiyatlarının artmasıyla mağdur olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza #SOĞAN dağıttık. Üreterek büyüyen bir TÜRKİYE umuduyla…"