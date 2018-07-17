CHP'li Bakan'dan RTÜK'e ‘Adnan Oktar' soruları: Kaç şikâyet işleme alındı?

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, RTÜK’ün Adnan Oktar’ın 2011 yılında kurduğu A9 televizyon kanalı ile ilgili denetimini TBMM gündemine taşıdı. Bakan, kanalla ilgili bugüne kadar RTÜK’e gelen toplam şikâyet sayısını, gelen şikayetlerin kaçının işleme alındığını ve hangi cezai yaptırımların hangi gerekçelerle uygulandığını sordu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ‘Adnan Hoca’ lakaplı Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda, Oktay ve birçok müridi gözaltına alındı, Oktar’a ait 86 şirket, iki vakıf ve bir derneğe kayyım atandı.

‘Çocukların cinsel istismarı’, ‘siyasi ve askeri casusluk’, ‘dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık’, ‘eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi’, ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’ gibi 31 farklı suçlamayla yürütülen soruşturma kapsamında Oktar ve yakınlarına ait adreslerde çok sayıda araç, bilgisayar, para kasası, değerli eşya, para sayma makinesi, tabanca ve otomatik tüfek bulundu.

Türkiye gündeminin günlerdir konuştuğu ve hakkında inanılmaz iddiaların olduğu Adnan Oktar, 2011 yılında kurduğu A9 televizyonunda yaptığı ‘erkek kardeşler’ ve ‘kadın bacılar’ adlı müzikli programlarla televizyon dünyasında popüler oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan, RTÜK’ün Adnan Oktar’ın 2011 yılında kurduğu A9 televizyon kanalı ile ilgili denetimini TBMM gündemine taşıdı.

Adnan Oktar’ın televizyon kanalının denetiminde RTÜK’ün sorumluluğunun irdelenmesi gerektiğini belirten Bakan, “Adnan Oktar adlı şahsa yapılan operasyonla beraber, kendi kurduğu televizyon kanalında yaptığı programlara ait binlerce video sosyal medyada gündem oldu. 2011’den beri yayın yapan bu kanalda insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine aykırı, kadını metalaştırmak suretiyle istismar eden yayınlar yapılmış. RTÜK bu noktada üstüne düşeni yapmış mıdır? Yoksa görmezden mi gelmiştir? Kanalın denetiminde RTÜK’ün sorumluluğu da irdelenmeli” dedi.

Bakan’ın RTÜK’e yönelttiği sorular şöyle:

1 – Adnan Oktar’ın kurduğu A9 televizyon kanalı hakkında 2011 – 2018 (Temmuz) yılları arasında (yıllar bazında) RTÜK’e toplam kaç şikâyet gelmiştir?

2 – A9 kanalına 2011 – 2018 (Temmuz) yıllarında (yıllar bazında) gelen şikayetlerin kaçı RTÜK tarafından işleme alınmıştır?

3 – RTÜK tarafından 2011 – 2018 yılları arasında (yıllar bazında) A9 kanalına hangi cezai yaptırımlar hangi gerekçeyle uygulanmıştır?