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CHP'li Bakan: Antik kente karakol mu kurulacak?

İZMİR, (DHA)- CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir'in Aliağa İlçesi'nde bulunan Kyme Arkeoloji Müzesi'nin ilçe karakoluna dönüştürülecek iddiasını TBMM'ye taşıdı

24 Ağustos 2017 16:44

İZMİR, (DHA)- CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir\'in Aliağa İlçesi\'nde bulunan Kyme Arkeoloji Müzesi\'nin ilçe karakoluna dönüştürülecek iddiasını TBMM\'ye taşıdı.
Aliağa İlçesi\'ndeki bulunan Kyme Antik Kenti\'nden çıkarılan tarihi bulguların incelendiği Kyme Arkeoloji Müzesi\'nin, Aliağa Merkez İlçe Karakolu binasına dönüştürülmek istendiği iddia edildi. Aliağa\'da Hükümet Konağı\'nın altında bulunan merkez ilçe karakolunun, Aliağa Kaymakamlığı ve Aliağa Belediyesi tarafından Kyme Arkeoloji Müzesi\'nin binasına taşınmasına karar verildi. Karakola dönüştürülmek istenen Kyme Arkeoloji Müzesi\'nin yapımına 1990\'lı yıllarda İtalyan Arkeolog Ordinaryüs Prof. Sebastiana Lagona\'nın girişimi ve belediye desteğiyle başlandı ancak tamamlanamadı ve halka açılamadı. Müzenin yıllardan bu yana onarılmadığını ve halka açılmadığını söyleyen Doğal ve Kültürel Yaşam Girişimi, müze içerisinde Kyme Antik Kenti\'nden çıkarılan ve incelenmeyi bekleyen irili ufaklı 30 bin kasa arkeolojik ürünün bulunduğunu ifade etti.
İddiaları TBMM\'ye taşıyan CHP\'li Bakan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş tarafından yanıtlanması istemiyle önerge verdi. Milletvekili Murat Bakan, Kurtulmuş\'tan şu sorulara yanıt vermesini istedi:
\"Kyme Arkeoloji Müzesi\'nin ilçe karakoluna dönüştürülmek istendiği iddiası doğru mudur? Kyme Arkeoloji Müzesi\'nin ilçe karakoluna dönüştürülmek istendiği iddiası doğruysa, ilçede karakol yapımı için neden bir müze tercih edilmiştir? İlçede karakol yapılacak başka bir yer yok mudur? Bakanlığınız, Kyme Arkeoloji Müzesi\'nin onarılması ve Kyme Antik Kenti\'nden çıkan eserlerin sergilenmek üzere halka açılması kapsamında yürüttüğü veya yürütmeyi düşündüğü bir çalışma var mıdır?\"

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