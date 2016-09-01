CHP'li Aytun Çıray: Sinop Valisi'nin sözleri sonrası Efkan Ala'nın istifasını bekliyordum

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın istifa etmesiyle ilgili bir iddia ortaya attı. Aytun Çıray, Efkan Ala'nın tutuklanan Sinop Valisi'nin ifadeleri doğrultusunda görevden istifa ettirildiğini öne sürdü.

Çıray, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu değişikliği beklediğini söyleyen Çıray, "İçişleri Bakanı'nın istifasını bekliyordum. Çünkü tutuklanan Sinop Valisi, abilerinin Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı olduğunu söylemiş" diye yazdı.

Bu açıklamasından sonra, Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabına bir tweet daha atan Çıray, "Sinop Valisi'nin sözleri çok önemli. Sayın @tcbestepe kaybolmasını veya tıraşlanmasını engellemeli" diye yazdı.

Özgür Özel: Şimdiye kadar 20. kez

istifa etmiş olurdu

Efkan Ala'nın istifasına ilişkin bir yorum da CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Çağdaş Ses'e konuşan Özgür Özel, "Efkan Ala dünyanın herhangi bir başka ülkesinde görev yapıyor olsaydı şimdiye kadar 20. kez istifa etmiş olurdu" dedi.

"Türkiye'de sadece son 1 yılda gerçekleşen bombalı saldırılardaki sorumluğunu biz CHP olarak defalarca anlattık. İstihbarat zaafiyetine, güvenlik zaafiyetine dikkat çektik... Bunların tamamında Efkan Ala'nın İçişleri Bakanı olarak istifa etmesi gerekirdi.. Ama bugüne kadar bu istifası gecikmişti diyen Özel, "AKP 15 Temmuz'dan önce ülkeyi kötü yönetiyordu. 15 Temmuz'dan sonra ise hiç yönetemiyor.. Burada hükümet açısından da ciddi bir meşruiyet krizi ile karşı karşıyayız.. Bu hamleler toplumda yükselen tansiyonu düşermeye çalışan hamleler.. Ama bunun yeterli olacağını düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

"AKP'de istifalar duyabiliriz"

Efkan Ala'nın istifasının "çok manidar" olduğunu söyleyen Özel, bu durumun basit bir istifa olmadığını vurguladı. "AKP'nin amiral gemisinin direği çatlamış durumda. İçeride görünenden çok daha büyük bir yarık olduğu ortada. Önümüzdeki günlerde AKP içinde çok sarsıcı ayrılıklar, istifalar duyabiliriz" diye konuştu.